Таким образом, по словам спецпредставителя Трампа по вопросам Украины, американский президент дает дипломатии шанс, передает 24 Канал с ссылкой на The Telegraph.

Должна ли Украина уступить территории России?

На вопрос, придется ли Украине ради мира уступить территории, генерал ответил, что это решать может только Зеленский, а не Трамп. Однако, по его мнению, нужно учитывать реальность. 65% Донетчины и 98% Луганщины – оккупированы. Киев может согласиться с этим де-факто, но не де-юре.

Кит Келлог вспомнил вспомнил вспомнил доктрину Веллеса 1940 года – официальное заявление правительства США, в котором провозглашалось непризнание аннексии Эстонии, Латвии и Литвы Советским Союзом.

Генерал призвал Украину мыслить стратегически.

Краткосрочная реальность – это еще не поражение. Иногда ее надо принять, но долгосрочно – отвоевать. Главное – играть в долгую игру,

– объяснил он.

Какие разговоры велись относительно территориальных уступок в войне России и Украины?