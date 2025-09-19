Таким образом, по словам спецпредставителя Трампа по вопросам Украины, американский президент дает дипломатии шанс, передает 24 Канал с ссылкой на The Telegraph.
Должна ли Украина уступить территории России?
На вопрос, придется ли Украине ради мира уступить территории, генерал ответил, что это решать может только Зеленский, а не Трамп. Однако, по его мнению, нужно учитывать реальность. 65% Донетчины и 98% Луганщины – оккупированы. Киев может согласиться с этим де-факто, но не де-юре.
Кит Келлог вспомнил доктрину Веллеса 1940 года – официальное заявление правительства США, в котором провозглашалось непризнание аннексии Эстонии, Латвии и Литвы Советским Союзом.
Генерал призвал Украину мыслить стратегически.
Краткосрочная реальность – это еще не поражение. Иногда ее надо принять, но долгосрочно – отвоевать. Главное – играть в долгую игру,
– объяснил он.
Какие разговоры велись относительно территориальных уступок в войне России и Украины?
- Летом 2024 июня российский диктатор впервые озвучил свое требование для начала переговоров о мире. Он хочет, чтобы ВСУ вышли из Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей. Долгое время глава Кремля настаивал на этом условии.
- Впрочем, летом 2025 года оккупантам удалось убедить администрацию Трампа в том, что Путин готов отказаться от своих максималистских требований. Мол, он только хочет вывода ВСУ с Донбасса, а на Херсонщине и Запорожье согласен заморозить боевые действия на линии фронта.
- Дональд Трамп объявил, что мирное соглашение между Россией и Украиной будет включать "обмен территориями", однако не уточнил, какими именно.
- Владимир Зеленский решительно отбросил идею вывода украинских войск с Донбасса.