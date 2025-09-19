Об этом рассказал командир 429 отдельного полка беспилотных систем "Ахиллес" Юрий Федоренко в комментарии Укринформа, передает 24 Канал.

Контролируют ли россияне какие-то районы Купянска?

По словам Федоренко, в Купянске Харьковской области российские захватчики действуют по тактике "маскарад". Они переодеваются в гражданское, пытаются проникнуть в город, собрать информацию и сфотографироваться с российским флагом.

В то же время он отметил, что враг не контролирует ни одного района города.

Председатель Украинского центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан в эфире 24 Канала рассказал, зачем россияне так стремятся захватить Купянск. Контроль над городом и, в частности, над узловой станцией Купянск-Узловой дал бы россиянам возможность восстановить железнодорожное сообщение вдоль фронта с севера на юг, что существенно облегчило бы снабжение и маневрирование сил.

По его словам, стратегическая цель врага – продвинуться с юга на Покровск, одновременно взять под контроль Купянск и Купянск-Узловой, а после этого продвигаться на Лиман и район Серебрянского лесничества. В случае реализации этого плана российское командование получило бы условия для столь желанного для них охвата украинских сил.

Что известно о ситуации в районе Купянска?