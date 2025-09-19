Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на анализ ситуации на фронте от Института изучения войны (ISW).

Смотрите также Более 170 боестолкновений, больше всего – под Покровском: сводка Генштаба

Какова ситуация на фронте по данным ISW?

Российские войска по состоянию на утро 19 сентября, по данным Института изучения войны, продвинулись вблизи Лимана и Великомихайловки, а также в районе Запорожской области. Их цель, в частности, захватить остальную Луганщину, продвинуться на Харьковщине и окружить часть Донецкой области.

Враг наступал в Сумской области , но не имел успеха. В частности, возле населенных пунктов Теткино, Рыжевка, Алексеевка, Юнаковка Юнаковка и Садки. Украинские войска контратаковали в этих районах.

, но не имел успеха. В частности, возле населенных пунктов Теткино, Рыжевка, Алексеевка, Юнаковка Юнаковка и Садки. Украинские войска контратаковали в этих районах. На Харьковской области российские войска атаковали возле Глубокого, Липцов, в пределах Волчанска и вблизи Синельниково. Также вели бои на направлении Великого Бурлука, однако подтвержденных результатов нет.

российские войска атаковали возле Глубокого, Липцов, в пределах Волчанска и вблизи Синельниково. Также вели бои на направлении Великого Бурлука, однако подтвержденных результатов нет. На Лиманском направлении россияне продвинулись к центральной части Шандриголово.

Ситуация на фронте по состоянию на 19 сентября / Карты ISW

На Купянском направлении подтвержденного продвижения нет. Ранее оккупанты атаковали Купянск, а также районы Кондрашовки, Каменки, Степной Новоселовки и Новоосиново. Украинские силы контратаковали в Купянске и возле Мирового и Соболевки и отбросили врага к Мировому и Радьковке.

подтвержденного продвижения нет. Ранее оккупанты атаковали Купянск, а также районы Кондрашовки, Каменки, Степной Новоселовки и Новоосиново. Украинские силы контратаковали в Купянске и возле Мирового и Соболевки и отбросили врага к Мировому и Радьковке. На Северском направлении подтвержденных успехов враг не имеет. Они пытаются перерезать украинские коммуникации и атакуют позиции возле Торецка.

подтвержденных успехов враг не имеет. Они пытаются перерезать украинские коммуникации и атакуют позиции возле Торецка. Оккупанты наступали возле Доброполье , но безуспешно. Враг говорит будто о захвате Паньковки, продвижение в районах Шахматного, Золотого Колодца, Грузского и Нового Шахова.

, но безуспешно. Враг говорит будто о захвате Паньковки, продвижение в районах Шахматного, Золотого Колодца, Грузского и Нового Шахова. На Новопавловском направлении бои шли возле Новониколаевки, Муравки, Дачного, Орехового, Филиала, Ивановки и Толстого, но успехов россияне не достигли.

бои шли возле Новониколаевки, Муравки, Дачного, Орехового, Филиала, Ивановки и Толстого, но успехов россияне не достигли. Вражеские силы действовали в лесах вблизи Великомихайловки. У Запорожской области оккупанты имели продвижение в районах Новоивановки и Приморского.

Ситуация на фронте по состоянию на 19 сентября / Карты ISW

Последние изменения на фронте: что известно?