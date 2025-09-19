Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на анализ ситуации на фронте от Института изучения войны (ISW).
Смотрите также Более 170 боестолкновений, больше всего – под Покровском: сводка Генштаба
Какова ситуация на фронте по данным ISW?
Российские войска по состоянию на утро 19 сентября, по данным Института изучения войны, продвинулись вблизи Лимана и Великомихайловки, а также в районе Запорожской области. Их цель, в частности, захватить остальную Луганщину, продвинуться на Харьковщине и окружить часть Донецкой области.
- Враг наступал в Сумской области, но не имел успеха. В частности, возле населенных пунктов Теткино, Рыжевка, Алексеевка, Юнаковка Юнаковка и Садки. Украинские войска контратаковали в этих районах.
- На Харьковской области российские войска атаковали возле Глубокого, Липцов, в пределах Волчанска и вблизи Синельниково. Также вели бои на направлении Великого Бурлука, однако подтвержденных результатов нет.
- На Лиманском направлении россияне продвинулись к центральной части Шандриголово.
Ситуация на фронте по состоянию на 19 сентября / Карты ISW
- На Купянском направлении подтвержденного продвижения нет. Ранее оккупанты атаковали Купянск, а также районы Кондрашовки, Каменки, Степной Новоселовки и Новоосиново. Украинские силы контратаковали в Купянске и возле Мирового и Соболевки и отбросили врага к Мировому и Радьковке.
- На Северском направлении подтвержденных успехов враг не имеет. Они пытаются перерезать украинские коммуникации и атакуют позиции возле Торецка.
- Оккупанты наступали возле Доброполье, но безуспешно. Враг говорит будто о захвате Паньковки, продвижение в районах Шахматного, Золотого Колодца, Грузского и Нового Шахова.
- На Новопавловском направлении бои шли возле Новониколаевки, Муравки, Дачного, Орехового, Филиала, Ивановки и Толстого, но успехов россияне не достигли.
- Вражеские силы действовали в лесах вблизи Великомихайловки. У Запорожской области оккупанты имели продвижение в районах Новоивановки и Приморского.
Ситуация на фронте по состоянию на 19 сентября / Карты ISW
Последние изменения на фронте: что известно?
Российские войска пытаются захватить Купянск, чтобы восстановить железнодорожное сообщение вдоль фронта с севера на юг. Председатель Украинского центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан в эфире 24 Канала объяснил, что это позволило бы россиянам обеспечить логистику и создать угрозу Славянску, Краматорску и другим населенным пунктам.
На Покровском направлении фиксируют наибольшую активность россиян. Как сообщил в эфире 24 канала представитель ОСУВ "Днепр" Алексей Бельский, на днях оккупанты совершили атаки по 19 направлениям. Это стало антирекордом, ведь раньше количество наступлений было меньше.