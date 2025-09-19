Про це розповів командир 429 окремого полку безпілотних систем "Ахіллес" Юрій Федоренко у коментарі Укрінформу, передає 24 Канал.

Дивіться також Триває ліквідація ДРГ, ситуація критична, – МВА про Куп'янськ

Чи контролюють росіяни якісь райони Куп'янська?

За словами Федоренка, у Куп’янську на Харківщині російські загарбники діють за тактикою "маскарад". Вони переодягаються у цивільне, намагаються проникнути у місто, зібрати інформацію та сфотографуватися з російським прапором.

Водночас він зауважив, що ворог не контролює жодного району міста.

Голова Українського центру безпеки та співпраці Сергій Кузан в ефірі 24 Каналу розповів, навіщо росіяни так прагнуть захопити Куп'янськ. Контроль над містом та, зокрема, над вузловою станцією Куп’янськ-Вузловий дало б росіянам можливість відновити залізничне сполучення вздовж фронту з півночі на південь, що істотно полегшило б постачання і маневрування сил.

За його словами, стратегічна мета ворога – просунутися з півдня на Покровськ, одночасно взяти під контроль Куп’янськ і Куп’янськ-Вузловий, а після цього просуватися на Лиман і район Серебрянського лісництва. У разі реалізації цього плану російське командування отримало б умови для такого бажаного для них охоплення українських сил.

Що відомо про ситуацію в районі Куп'янська?