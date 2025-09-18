При цьому у центрі міста їх немає. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на заяву керівника міської військової адміністрації Андрія Беседіна в ефірі телемарафону 18 вересня.
Яка ситуація у Куп'янську?
За словами Беседіна, у Куп'янську ситуація критична.
Безпосередньо у місті Куп'янськ проходить контрдиверсійна операція, тому що дійсно були факти заходу у місто диверсійних груп противника, тривають пошукові дії,
– повідомив він.
Ворога знешкоджують та беруть у полон.
Наразі лінія фронту проходить за менш ніж 1 кілометр від Куп'янська. Через це росіяни можуть обстрілювати місто практично зі всього свого озброєння.
До слова, голова Українського центру безпеки та співпраці Сергій Кузан в ефірі 24 Каналу розповів, що у випадку взяття Куп'янська, зокрема Куп'янська-Вузлового, росіянам вдалося б відновити залізничне сполучення вздовж лінії фронту з півночі на південь.
Яка ситуація на Харківщині?
За даними Генштабу, за добу 17 вересня на Північно-Слобожанському та Курському напрямках відбулося 11 боєзіткнень, на Південно-Слобожанському – теж 11, на Куп'янському – 7.
У ЦПД також підтверджували, що на росіян у центрі Куп'янська немає, місто під контролем ЗСУ, але там йдуть важкі бої.
18 вересня аналітики DeepState писали, що окупанти просунулися поблизу Кіндрашівки та Степової Новосілки на Харківщині.