Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на керівника Центру протидії дезінформації РНБО, лейтенанта Андрія Коваленка.
До теми Погіршення ситуації на Харківщині: Мусієнко розкрив плани ворога на Куп'янському напрямку
Що зараз відбувається у Куп'янську?
Керівник ЦПД зазначив, що наразі, попри складну ситуацію на Куп'янському напрямку, окупантів у центральній частині міста не зафіксовано.
Росіян у центрі Куп'янська, станом на зараз, немає,
– написав Андрій Коваленко.
Водночас він підкреслив, що важкі бої за місто Куп'янськ у Харківській області тривають.
Зазначимо, що командир 429-го окремого полку безпілотних систем "Ахіллес" Юрій Федоренко в ефірі 24 Каналу зазначив, що Куп'янськ наразі перебуває під контролем ЗСУ. Стосовно газової труби, яку використали росіяни для свого пересування, Федоренко наголосив, що відповідні заходи наші захисники вже вжили, також у місті немає регулярних частин окупантів, але намагаються проникати диверсійні групи.
Яка ситуація в районі Куп'янська склалася нині?
Аналітики DeepState 17 вересня оновили карту бойових дій. Згідно з даними аналітиків, окупанти мали просування на Харківщині, а саме біля Кіндрашівки та Степової Новосілки, що поряд із Куп'янськом.
Командира 429 окремого полку безпілотних систем "Ахіллес" Юрій Федоренко також розповів, що Сили оборони знищили трубу біля Куп'янська, через яку окупанти наближалися до міста. Тепер російські солдати намагаються переплисти Оскіл на човнах та плотах.
Начальник Куп'янської МВА Андрій Беседін підкреслив, що ситуація у місті лишається критичною. Населений пункт щодня перебуває під масованими обстрілами, там також тривають пошуки ворожих диверсійно-розвідувальних груп, які могли проникнути під виглядом цивільних.