Лише протягом минулої доби на фронті відбулося 184 бойові зіткнення. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.
Яка ситуація на фронті?
На Північно-Слобожанському і Курському напрямках відбулося 11 боєзіткнень. Окрім цього, росіяни завдали 10 авіаційних ударів, скинувши 25 керованих бомб, а також здійснили 203 обстріли позицій українських військ і населених пунктів, зокрема 14 – із реактивних систем залпового вогню.
На Південно-Слобожанському напрямку окупанти 11 разів штурмували позиції українських підрозділів поблизу Вовчанська, Одрадного та у бік Григорівки й Обухівки.
На Куп’янському напрямку за добу відбулося 7 російських атак. Сили оборони відбили штурмові дії противника в районах населених пунктів Борівська Андріївка, Кіндрашівка, Загризове, Богуславка та в напрямку Куп’янська.
На Лиманському напрямку окупанти атакували 21 раз, намагаючись просунутися вперед поблизу населених пунктів Зарічне, Ставки, Торське, Новомихайлівка, Дружелюбівка, Шандриголове, Середнє та Колодязі.
На Сіверському напрямку в районах Григорівки, Дронівки, Серебрянки, Виїмки, Федорівки та у бік Ямполя ворог атакував позиції українських військ 14 разів.
На Краматорському напрямку зафіксовано 5 боєзіткнень. Загарбники атакували у районах населених пунктів Часів Яр, Ступочки, Предтечине та в бік Никифорівки.
На Торецькому напрямку росіяни здійснили 17 атак у районах Щербинівки, Плещіївки, Катеринівки, Русиного Яру, Полтавки та у бік Миколайпілля.
На Покровському напрямку українські захисники зупинили 69 штурмових і наступальних дій агресора у районах населених пунктів Володимирівка, Никанорівка, Золотий Колодязь, Новоекономічне, Шахове, Лисівка, Муравка, Звірове, Молодецьке, Родинське, Миролюбівка, Промінь, Новоукраїнка, Нове Шахове та в напрямках Покровська, Новопавлівки й Нового Донбасу.
На Новопавлівському напрямку російські війська 22 рази атакували українські позиції у районах населених пунктів Олександроград, Толстой, Піддубне, Воскресенка, Комишуваха, Новогеоргіївка, Ольгівське та Іванівка.
На Гуляйпільському напрямку росіяни безрезультатно штурмували позиції Сил оборони у районі населеного пункту Полтавка.
На Оріхівському напрямку, за підтримки авіації, ворог тричі наступав у районі населеного пункту Кам’янське.
На Придніпровському напрямку окупанти тричі марно намагалися наблизитися до позицій наших оборонців у напрямку Антонівського мосту.
На Волинському та Поліському напрямках немає ознак формування наступальних угруповань ворога.
- Нещодавно росіяни мали успіхи на фронті. На жаль, окупанти просунулися поблизу Кіндрашівки та Степової Новосілки на Харківщині, а також Новоіванівки на Запоріжжі.
- За даними Інституту вивчення війни, російські війська також мали просування на Куп'янському напрямку. Геолокаційні відеозаписи, опубліковані 16 вересня, свідчать про те, що вони просунулися до вулиці Садової у Куп'янську.
- Окрім цього, загарбники нещодавно просунулися в тактичному районі Костянтинівка – Дружківка. Згідно з геолокаційними відеозаписами, просування відбулося в межах південно-східної Костянтинівки та вздовж автомагістралі Т-0504 Бахмут – Костянтинівка на північний захід від Ступочок (на схід від Костянтинівки).