Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ISW.

Дивіться також Понад тисяча солдатів і багато дронів: втрати Росії на 17 вересня

Карти ISW на 17 вересня: де просунулися росіяни?

16 вересня російські війська продовжили наступальні операції на півночі Сумської області, але не просунулися вперед. 15 та 16 вересня російські війська атакували в Сумській та Курській областях, зокрема на північ від міста Суми поблизу Кіндратівки та Андріївки, а також на північний схід від міста Суми поблизу Олексіївки та Варачиного.

Цікаво! Російські "військкори" пишуть, що на Сумщині окупанти пішли в оборону. Також вони вражені північними корейцями, які стоять у другому ешелоні оборони. Ті "погано навчені, імпульсивні та не усвідомлюють складності прикордонних операцій, а російські війська спантеличені північнокорейською практикою мінування та розмінування". Також ворог скаржиться, що військове командування продовжить розгортати війська у дуже виснажливих наступах – заради того, щоб підтримувати видимість оперативної стабільності в Сумській області.

16 вересня російські війська продовжили наступальні операції на півночі Харківської області, але підтвердженого прогресу не досягли. 15 і 16 вересня російські війська наступали на північ від Харкова в напрямку Липців і на північний схід від Харкова поблизу Вовчанська, Вовчанських Хуторів і Синельникового.

16 вересня російські війська продовжили наступальні операції на напрямку Великого Бурлука, але підтвердженого прогресу не досягли. 15 та 16 вересня російські війська атакували на північний схід від Великого Бурлука поблизу Амбарного та на схід від Великого Бурлука поблизу Одрадного.

Російські війська нещодавно просунулися на Куп'янському напрямку. Геолокаційні відеозаписи, опубліковані 16 вересня, свідчать про те, що російські війська нещодавно просунулися до вулиці Садової у Куп'янську. 15 та 16 вересня російські війська провели наступальні операції поблизу самого Куп'янська; на північ від Куп'янська поблизу Кіндрашівки; на північний схід від Куп'янська поблизу Красного Першого; на схід від Куп'янська у напрямку Петропавлівки; та на південний схід від Куп'янська у напрямку Піщаного.

Карти ISW на 17 вересня

16 вересня російські війська продовжили наступальні операції на Боровському напрямку, але не просунулися вперед. 15 та 16 вересня російські війська провели наступальні операції на схід від Борової у напрямку Шийківки; на північний схід від Борової поблизу Загризового; та на південний схід від Борової поблизу Греківки.

16 вересня російські війська продовжили наступальні операції на Лиманському напрямку, але підтвердженого прогресу не досягли. 15 та 16 вересня російські війська провели наступальні операції на північний захід від Лимана поблизу Шандриголового та Середнього і в напрямку Дерилового; на північний схід від Лимана поблизу Зарічного та Колодязів і в напрямку Ставок; на схід від Лимана поблизу Торського; та на південний схід від Лимана в районі Серебрянського лісу.

Важливо! Російські солдати в Ямполі перевдягаються в цивільне, що порушує Женевську конвенцію.

16 вересня російські війська продовжили наступальні операції на Сіверському напрямку, але підтвердженого прогресу не досягли. 15 та 16 вересня російські війська атакували на північний захід від Сіверська поблизу Дронівки; на північний схід від Сіверська поблизу Серебрянки та Григорівки; на південний схід від Сіверська поблизу Виїмки; та на південь від Сіверська поблизу Переїзного.

Російські війська нещодавно просунулися в тактичному районі Костянтинівка – Дружківка. Геолокаційні відеозаписи, опубліковані 15 та 16 вересня, свідчать про те, що російські війська нещодавно просунулися в межах південно-східної Костянтинівки та вздовж автомагістралі Т-0504 Бахмут – Костянтинівка на північний захід від Ступочок (на схід від Костянтинівки). Російські війська наступали на північний схід від Костянтинівки в районі Оріхово-Василівки та Миколаївки; на схід від Костянтинівки біля Ступочок; на південний схід від Костянтинівки біля Білої Гори та Плещіївки; на південь від Костянтинівки біля Іванопілля, Щербинівки, Катеринівки; на південь від Дружківки біля Полтавки та Русиного Яру; і на південний захід від Дружківки біля Володимирівки і Софіївки 15 і 16 вересня.

16 вересня російські війська продовжили наступальні операції в тактичному районі Добропілля, але не просунулися вперед. 15 і 16 вересня російські війська наступали на північний схід від Добропілля в районі Золотого Колодязя і Грузьке, на схід від Добропілля в районі Вільне і Шахове, на південний схід від Добропілля в районі Заповідного.

Карти ISW на 17 вересня

16 вересня російські війська продовжили наступальні операції на Покровському напрямку, але підтвердженого прогресу не досягли. Російські війська наступали на північ від Покровська біля Родинського; на північний схід від Покровська біля Новоекономічного та Красного Лиману; на схід від Покровська біля Мирнограда, Козацького, Промінь; на південний схід від Покровська поблизу Лисівки; на південь від Покровська біля Новоукраїнки та Шевченка; на південний захід від Покровська в районі Котлиного, Удачного, Звірового та на Молодецьке і Новопідгородне 15 і 16 вересня.

16 вересня російські війська продовжили наступальні операції на Новопавлівському напрямку, але підтвердженого прогресу не досягли. Російські війська наступали на саму Новопавлівку; на південний схід від Новопавлівки біля Дачного; на південь від Новопавлівки біля Філії та Ялти; і на південний захід від Новопавлівки біля Іванівки 15 і 16 вересня.

16 вересня російські війська продовжили наступальні операції на Великомихайлівському напрямку, але не просунулися вперед. Російські війська наступали на північний схід від Великомихайлівки в районі Андріївки-Клевцового; на схід від Великомихайлівки біля Січневого та Олександрограда; і на південний схід від Великомихайлівки біля Комишувахи, Вороного, Маліївки, Тернового і Шевченка 15 і 16 вересня.

Російські війська нещодавно просунулися на сході Запорізької області. Геолокаційні кадри, опубліковані 16 вересня, свідчать про те, що російські війська нещодавно просунулися на південний схід Новоіванівки (на північний схід від Гуляйполя). 15 та 16 вересня російські війська атакували на північний схід від Гуляйполя поблизу Березового, Новомиколаївки, Ольгівського, Полтавки та Новоіванівки.

На заході Запорізької області окупантам не вдалося просунутися. 15 та 16 вересня російські війська атакували на північний захід від Оріхова поблизу Приморського, на захід від Оріхова поблизу Степногірська, на південний захід від Оріхова у напрямку Кам'янського та на південний схід від Оріхова поблизу Новоданилівки.

Російські війська продовжували обмежені атаки на Херсонському напрямку 15 та 16 вересня, але не просунулися вперед.

Олександр Сирський повідомив, що з початку року знешкоджено понад 305 тисяч окупантів.