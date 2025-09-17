Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ISW.

16 сентября российские войска продолжили наступательные операции на севере Сумской области, но не продвинулись вперед. 15 и 16 сентября российские войска атаковали в Сумской и Курской областях, в частности к северу от города Сумы вблизи Кондратовки и Андреевки, а также на северо-восток от города Сумы вблизи Алексеевки и Варачино.

Интересно! Российские "военкоры" пишут, что на Сумщине оккупанты ушли в оборону. Также они поражены северными корейцами, которые стоят во втором эшелоне обороны. Те "плохо обучены, импульсивные и не осознают сложности пограничных операций, а российские войска озадачены северокорейской практикой минирования и разминирования". Также враг жалуется, что военное командование продолжит разворачивать войска в изнурительных наступлениях – ради того, чтобы поддерживать видимость оперативной стабильности в Сумской области.

16 сентября российские войска продолжили наступательные операции на севере Харьковской области, но подтвержденного прогресса не достигли. 15 и 16 сентября российские войска наступали к северу от Харькова в направлении Липцов и к северо-востоку от Харькова вблизи Волчанска, Волчанских Хуторов и Синельниково.

16 сентября российские войска продолжили наступательные операции на направлении Великого Бурлука, но подтвержденного прогресса не достигли. 15 и 16 сентября российские войска атаковали к северо-востоку от Великого Бурлука вблизи Амбарного и к востоку от Великого Бурлука вблизи Одрадного.

Российские войска недавно продвинулись на Купянском направлении. Геолокационные видеозаписи, опубликованы 16 сентября, свидетельствуют о том, что российские войска недавно продвинулись к улице Садовой в Купянске. 15 и 16 сентября российские войска провели наступательные операции вблизи самого Купянска; к северу от Купянска вблизи Кондрашовки; к северо-востоку от Купянска вблизи Красного Первого; к востоку от Купянска в направлении Петропавловки; и на юго-восток от Купянска в направлении Песчаного.

Карты ISW на 17 сентября

16 сентября российские войска продолжили наступательные операции на Боровском направлении, но не продвинулись вперед. 15 и 16 сентября российские войска провели наступательные операции к востоку от Боровой в направлении Шийковки; на северо-восток от Боровой вблизи Загрызово; и на юго-восток от Боровой вблизи Грековки.

16 сентября российские войска продолжили наступательные операции на Лиманском направлении, но подтвержденного прогресса не достигли. 15 и 16 сентября российские войска провели наступательные операции на северо-запад от Лимана вблизи Шандриголово и Среднего и в направлении Дерилово; на северо-восток от Лимана вблизи Заречного и Колодязов и в направлении Ставок; на восток от Лимана вблизи Торского; и на юго-восток от Лимана в районе Серебрянского леса.

Важно! Российские солдаты в Ямполе переодеваются в гражданское, что нарушает Женевскую конвенцию.

16 сентября российские войска продолжили наступательные операции на Северском направлении, но подтвержденного прогресса не достигли. 15 и 16 сентября российские войска атаковали на северо-запад от Северска вблизи Дроновки; на северо-восток от Северска вблизи Серебрянки и Григорьевки; на юго-восток от Северска вблизи Выемки; и на юг от Северска вблизи Переездного.

Российские войска недавно продвинулись в тактическом районе Константиновка – Дружковка. Геолокационные видеозаписи, опубликованы 15 и 16 сентября, свидетельствуют о том, что российские войска недавно продвинулись в пределах юго-восточной Константиновки и вдоль автомагистрали Т-0504 Бахмут – Константиновка на северо-запад от Ступочек (к востоку от Константиновки). Российские войска наступали на северо-восток от Константиновки в районе Орехово-Васильевки и Николаевки; на восток от Константиновки возле Ступочек; на юго-восток от Константиновки возле Белой Горы и Плещеевки; на юг от Константиновки возле Иванополья, Щербиновки, Катериновки; на юг от Дружковки возле Полтавки и Русиного Яра; и на юго-запад от Дружковки возле Владимировки и Софиевки 15 и 16 сентября.

16 сентября российские войска продолжили наступательные операции в тактическом районе Доброполье, но не продвинулись вперед. 15 и 16 сентября российские войска наступали северо-восточнее Доброполья в районе Золотого Колодца и Грузское, восточнее Доброполья в районе Вольное и Шахово, юго-восточнее Доброполья в районе Заповедного.

Карты ISW на 17 сентября

16 сентября российские войска продолжили наступательные операции на Покровском направлении, но подтвержденного прогресса не достигли. Российские войска наступали на север от Покровска возле Родинского; на северо-восток от Покровска возле Новоэкономичного и Красного Лимана; на восток от Покровска возле Мирнограда, Казацкого, Луч; на юг восток от Покровска вблизи Лысовки; на юг от Покровска возле Новоукраинки и Шевченко; на юго-запад от Покровска в районе Котлиного, Удачного, Звирово и на Молодецкое и Новоподгородное 15 и 16 сентября.

16 сентября российские войска продолжили наступательные операции на Новопавловском направлении, но подтвержденного прогресса не достигли. Российские войска наступали на саму Новопавловку; на юго-восток от Новопавловки возле Дачного; на юг от Новопавловки возле Филиала и Ялты; и на юго-запад от Новопавловки возле Ивановки 15 и 16 сентября.

16 сентября российские войска продолжили наступательные операции на Великомихайловском направлении, но не продвинулись вперед. Российские войска наступали на северо-восток от Великомихайловки в районе Андреевки-Клевцового; на восток от Великомихайловки возле Январского и Александрограда; и на юго-восток от Великомихайловки возле Камышевахи, Вороного, Малиевки, Тернового и Шевченко 15 и 16 сентября.

Российские войска недавно продвинулись на востоке Запорожской области. Геолокационные кадры, опубликованные 16 сентября, свидетельствуют о том, что российские войска недавно продвинулись на юго-восток Новоивановки (к северо-востоку от Гуляйполя). 15 и 16 сентября российские войска атаковали на северо-восток от Гуляйполя вблизи Березового, Новониколаевки, Ольговского, Полтавки и Новоивановки.

На западе Запорожской области оккупантам не удалось продвинуться. 15 и 16 сентября российские войска атаковали на северо-запад от Орехова вблизи Приморского, на запад от Орехова вблизи Степногорска, на юго-запад от Орехова в направлении Каменского и на юго-восток от Орехова вблизи Новоданиловки.

Российские войска продолжали ограниченные атаки на Херсонском направлении 15 и 16 сентября, но не продвинулись вперед.

Александр Сырский сообщил, что с начала года обезврежено более 305 тысяч оккупантов.