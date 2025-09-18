Только за прошедшие сутки на фронте произошло 184 боевых столкновения. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.
Какая ситуация на фронте?
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях произошло 11 боестолкновений. Кроме этого, россияне нанесли 10 авиационных ударов, сбросив 25 управляемых бомб, а также осуществили 203 обстрелы позиций украинских войск и населенных пунктов, в том числе 14 – из реактивных систем залпового огня.
На Южно-Слобожанском направлении оккупанты 11 раз штурмовали позиции украинских подразделений вблизи Волчанска, Отрадного и в сторону Григорьевки и Обуховки.
На Купянском направлении за сутки произошло 7 российских атак. Силы обороны отбили штурмовые действия противника в районах населенных пунктов Боровская Андреевка, Кондрашовка, Загрызово, Богуславка и в направлении Купянска.
На Лиманском направлении оккупанты атаковали 21 раз, пытаясь продвинуться вперед вблизи населенных пунктов Заречное, Ставки, Торское, Новомихайловка, Дружелюбовка, Шандриголово, Среднее и Колодязи.
На Северском направлении в районах Григорьевки, Дроновки, Серебрянки, Выемки, Федоровки и в сторону Ямполя враг атаковал позиции украинских войск 14 раз.
На Краматорском направлении зафиксировано 5 боестолкновений. Захватчики атаковали в районах населенных пунктов Часов Яр, Ступочки, Предтечино и в сторону Никифоровки.
На Торецком направлении россияне совершили 17 атак в районах Щербиновки, Плещеевки, Катериновки, Русиного Яра, Полтавки и в сторону Миколайполья.
На Покровском направлении украинские защитники остановили 69 штурмовых и наступательных действий агрессора в районах населенных пунктов Владимировка, Никаноровка, Золотой Колодец, Новоэкономичное, Шахово, Лысовка, Муравка, Зверево, Молодецкое, Родинское, Миролюбовка, Луч, Новоукраинка, Новое Шахово и в направлениях Покровска, Новопавловки и Нового Донбасса.
На Новопавловском направлении российские войска 22 раза атаковали украинские позиции в районах населенных пунктов Александроград, Толстой, Поддубное, Воскресенка, Камышеваха, Новогеоргиевка, Ольговское и Ивановка.
На Гуляйпольском направлении россияне безрезультатно штурмовали позиции Сил обороны в районе населенного пункта Полтавка.
На Ореховском направлении, при поддержке авиации, враг трижды наступал в районе населенного пункта Каменское.
На Приднепровском направлении оккупанты трижды тщетно пытались приблизиться к позициям наших защитников в направлении Антоновского моста.
На Волынском и Полесском направлениях нет признаков формирования наступательных группировок врага.
- Недавно россияне имели успехи на фронте. К сожалению, оккупанты продвинулись вблизи Кондрашовки и Степной Новоселки на Харьковщине, а также Новоивановки в Запорожье.
- По данным Института изучения войны, российские войска также имели продвижение на Купянском направлении. Геолокационные видеозаписи, опубликованные 16 сентября, свидетельствуют о том, что они продвинулись к улице Садовой в Купянске.
- Кроме этого, захватчики недавно продвинулись в тактическом районе Константиновка – Дружковка. Согласно геолокационным видеозаписям, продвижение произошло в пределах юго-восточной Константиновки и вдоль автомагистрали Т-0504 Бахмут – Константиновка к северо-западу от Ступочек (к востоку от Константиновки).