При этом в центре города их нет. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление руководителя городской военной администрации Андрея Беседина в эфире телемарафона 18 сентября.

Какова ситуация в Купянске?

По словам Беседина, в Купянске ситуация критическая.

Непосредственно в городе Купянск проходит контрдиверсионная операция, потому что действительно были факты захода в город диверсионных групп противника, продолжаются поисковые действия,

– сообщил он.

Врага обезвреживают и берут в плен.

Сейчас линия фронта проходит в менее чем 1 километре от Купянска. Поэтому россияне могут обстреливать город практически из всего своего вооружения.

К слову, председатель Украинского центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан в эфире 24 Канала рассказал, что в случае взятия Купянска, в частности Купянска-Узлового, россиянам удалось бы восстановить железнодорожное сообщение вдоль линии фронта с севера на юг.

Какова ситуация на Харьковщине?