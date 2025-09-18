При этом в центре города их нет. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление руководителя городской военной администрации Андрея Беседина в эфире телемарафона 18 сентября.
Какова ситуация в Купянске?
По словам Беседина, в Купянске ситуация критическая.
Непосредственно в городе Купянск проходит контрдиверсионная операция, потому что действительно были факты захода в город диверсионных групп противника, продолжаются поисковые действия,
– сообщил он.
Врага обезвреживают и берут в плен.
Сейчас линия фронта проходит в менее чем 1 километре от Купянска. Поэтому россияне могут обстреливать город практически из всего своего вооружения.
К слову, председатель Украинского центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан в эфире 24 Канала рассказал, что в случае взятия Купянска, в частности Купянска-Узлового, россиянам удалось бы восстановить железнодорожное сообщение вдоль линии фронта с севера на юг.
Какова ситуация на Харьковщине?
По данным Генштаба, за сутки 17 сентября на Северо-Слобожанском и Курском направлениях произошло 11 боестолкновений, на Южно-Слобожанском – тоже 11, на Купянском – 7.
В ЦПД также подтверждали, что на россиян в центре Купянска нет, город под контролем ВСУ, но там идут тяжелые бои.
18 сентября аналитики DeepState писали, что оккупанты продвинулись вблизи Кондрашовки и Степной Новоселки на Харьковщине.