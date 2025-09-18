Такое мнение в эфире 24 Канала высказал офицер ВСУ, политолог Андрей Ткачук, отметив, что враг рассчитывал на меньшее сопротивление и меньшее качество взаимодействия наших Сил обороны. Очевидно, что россияне своими типичными методами стремились развернуть как можно больше наступательных действий.

"На Сумщине сразу было понятно, что враг не будет иметь возможности, компетенции и мощностей продвинуться дальше. Эта операция стала маневром, чтобы отвлекать наше внимание на севере и в необходимый момент перебросить силы на другие приоритетные направления. Так и произошло", – сказал он.

Какие успехи имеют силы обороны на фронте?

Несмотря на хитрый план россиян, им не удалось теми ресурсами и силами взять Покровск, подойти ближе к Константиновке и взять еще ряд населенных пунктов, в частности Купянский и Лиман.

Что происходит на Донецком направлении: карата

В результате враг меняет свои приоритеты и перебрасывает с Сумского направления свои силы и ресурсы на Донбасс, чтобы усилить давление на Покровск и Купянск.

Купянск – это будет второе по приоритетности направление давления врага, поскольку там открывается плацдарм на Балаклею и возможность давить на Изюм с севера,

– отметил Андрей Ткачук.

В Донецкой области же сейчас более 260 тысяч российских военных – это примерно 35% всех российских сил на нашей территории.

Из них 100 тысяч личного состава базируется вокруг Покровской агломерации.

Там ситуация дальше остается сложной. На севере продолжается хорошая работа первого корпуса НГУ "Азов" и смежных подразделений на Добропольском направлении. Нашим силам удается отжимать врага, проводить хорошие атаки и правильные действия,

– отметил офицер ВСУ.

По его словам, сложная ситуация сейчас там, где Красный Лиман и Родинское, так же как и вблизи Мирнограда.

На южных окраинах Покровска враг продолжает давить, пробует заходить малыми группами в тыл Сил обороны.

Важно, что, по мнению офицера ВСУ, прогнозы некоторых западных изданий являются преждевременными относительно ситуации вблизи Покровска, мол, оборона города способна длиться еще несколько дней. Он отметил, что в ближайшее время все может вернуться совсем в другом направлении, ведь есть шанс, что россияне потеряют там свои преимущества.

По Удачному, то враг там очень насыщает воздушное пространство своей авиацией. Бывает, что в день россияне могут сбросить на наши позиции от 25 до 28 КАБов,

– добавил Ткачук.

Кроме того, на Запорожском направлении оккупанты пытаются взять под огневой контроль трассу Запорожье – Орехов.

Несмотря на это, украинские военные осознают планы врага, поэтому пытаются реагировать на его действия максимально эффективно.

Какова ситуация вблизи Покровска?