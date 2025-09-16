Об этом сообщили украинские оборонцы в комментарии The Telegraph, передает 24 Канал.

Как долго будет держаться Покровск?

Покровск в Донецкой области остается стратегическим украинским городом, который останавливает дальнейшее продвижение россиян вглубь Украины. Военные ВСУ отметили, что несмотря на тяжелые бои, взять город врагу не удастся по крайней мере до конца 2025 года.

По словам бойца с позывным "Лепа", защитники Покровска отражают атаки сразу трех российских армий – 8-й, 51-й и 155-й морской пехоты. Эти подразделения перебросили в частности из Курской области, внутренних регионов России и из Херсона.

Если они не перекроют нашу логистику, а они, скорее всего, не перекроют, они ничего не захватят до конца года... Мы будем давать им взбучку каждый раз, когда они попытаются прорваться,

– сказал украинский воин.

Как пишет издание, в августе 2025 года враг пытался прорвать украинскую оборону в Донецкой области. Наступление удалось частично остановить, однако россияне продолжают стягивать тысячи солдат и десятки единиц техники.

Некоторые эксперты считают это подготовкой к решающему наступлению. В то же время украинские бойцы регулярно ликвидируют группы диверсантов.

Ситуация на фронте: коротко о главном