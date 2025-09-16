В ряды "двухсотых" присоединился и оккупант с интересной внешностью. Он мог бы стать очередным двойником российского диктатора, но Кремль приготовил для него другую судьбу, передает 24 Канал со ссылкой на "Спартан".
Как защитники уничтожили "Путина"?
"Родина" отправила российского военного с лицом Путина штурмовать Покровское направление. Там он попался на глаза воинам 3-й бригады оперативного назначения "Спартан". Мгновенный сброс с дрона – и оккупант отправился слушать, как поет Кобзон вживую.
Между тем защитники говорят, что у наших операторов дронов хватит сбросов на всех россиян, пришедших на украинскую землю.
Что известно о последних поражениях врага?
- 16 сентября военные ГУР провели спецоперацию во Владивостоке. Они организовали взрыв возле места дислокации 47-ого отдельного десантно-штурмового батальона 155-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты. Россияне, которые служат в этом подразделении, участвовали в боевых действиях под Киевом, Угледаром, в Мариуполе, на Курском и Покровском направлениях. 155 бригада известна жестоким обращением с гражданскими и казнями украинских военнопленных. В результате взрыва есть погибшие и раненые среди оккупантов.
- Еще 8 сентября Силы обороны поразили два командных пункта в оккупированной Донецкой области. Они принадлежали военным формированиям, активно действующих на Покровском направлении.
- ВСУ атаковали командный пункт оккупантов в Воскресенке Запорожской области, в результате чего уничтожено 17 офицеров и 1 рядового.