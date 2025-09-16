До лав "двохсотих" доєднався і окупант із цікавою зовнішністю. Він міг би стати черговим двійником російського диктатора, але Кремль приготував для нього іншу долю, передає 24 Канал із посиланням на "Спартан".
Як захисники знищили "Путіна"?
"Родіна" відправила російського військового з обличчям Путіна штурмувати Покровський напрямок. Там він попався на очі воїнам 3-ї бригади оперативного призначення "Спартан". Миттєвий скид із дрона – і окупант вирушив слухати, як співає Кобзон наживо.
Тим часом захисники кажуть, що в наших операторів дронів вистачить скидів на усіх росіян, що прийшли на українську землю.
Що відомо про останні ураження ворога?
- 16 вересня військові ГУР провели спецоперацію у Владивостоці. Вони організували вибух біля місця дислокації 47-ого окремого десантно-штурмового батальйону 155-ї окремої гвардійської бригади морської піхоти. Росіяни, які служать в цьому підрозділі, брали участь у бойових діях під Києвом, Вугледаром, у Маріуполі, на Курському та Покровському напрямках. 155 бригада відома жорстоким поводженням з цивільними та стратами українських військовополонених. Внаслідок вибуху є загиблі і поранені серед окупантів.
- Ще 8 вересня Сили оборони уразили два командні пункти на окупованій Донеччині. Вони належали військовим формуванням, що активно діють на Покровському напрямку.
- ЗСУ атакували командний пункт окупантів у Воскресенці Запорізької області, внаслідок чого знищено 17 офіцерів та 1 рядового.