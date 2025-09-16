До лав "двохсотих" доєднався і окупант із цікавою зовнішністю. Він міг би стати черговим двійником російського диктатора, але Кремль приготував для нього іншу долю, передає 24 Канал із посиланням на "Спартан".

Як захисники знищили "Путіна"?

"Родіна" відправила російського військового з обличчям Путіна штурмувати Покровський напрямок. Там він попався на очі воїнам 3-ї бригади оперативного призначення "Спартан". Миттєвий скид із дрона – і окупант вирушив слухати, як співає Кобзон наживо.

Тим часом захисники кажуть, що в наших операторів дронів вистачить скидів на усіх росіян, що прийшли на українську землю.

Що відомо про останні ураження ворога?