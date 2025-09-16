Росіяни таким чином відчули помсту від українських захисників. Про це пише 24 Канал з посиланням на власні джерела в ГУР.

Як відбувалася операція у Владивостоці?

Операцію військові ГУР провели на місці, де дислокується 47-й окремий десантно-штурмовий батальйон 155-ї окремої гвардійської бригади морської піхоти. Окупанти, які служать в цьому підрозділі, брали участь у бойових діях під Києвом, Вугледаром, у Маріуполі, на Курському та Покровському напрямках. 155 бригада збройних сил Росії відома особливою жорстокістю, терором місцевого населення та вчиненням страт українських полонених.

Вибухи на парковці пункту дислокації військових стався о 09:00 за місцевим часом. Російські пабліки публікують відео, на яких можна побачити купу техніки та співробітників спецслужб. Росіяни навіть підняли в небо вертоліт.

В’їзд до селища Щитова після атаки оточили. Було перекрито також район поблизу адміністративних будівель і автостоянок. Правоохоронці частково перекрили рух транспорту та перевіряють усі автомобілі. Ймовірно, вони здійснюють пошук диверсантів.

Росіяни прозвітували і про причину вибухів, мовляв, у частині стався "інцидент з газовим обладнанням". Цікаво, що люди зазначають – жодного газового обладнання в частині ніколи не було. Війсткові відхилили офіційну версію події та розповіли, що на об'єкті нібито йдуть навчання.

Варто зазначити! На картах це місце позначене як "склад". Насправді ж за цією адресою знаходиться в/ч 40159. Поруч розташовані кілька цивільних об'єктів — найближча до місця події школа.

В результаті ранкової атаки ГУР по ворогу у Владивостоці є загиблі та поранені російські військові. За свідченням очевидців на місці події присутні багато карет швидкої допомоги.

Чекаємо на появу некрологів у ЗМІ та пабліках Владивостока,

– підсумувало джерело в ГУР.

Розвідники нагадують, що кожен окупант нестиме відповідальність за вчинені воєнні злочини на території України.