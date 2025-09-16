Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.
Що відомо про атаку на Саратовський НПЗ?
У ніч на 16 вересня підрозділи ССО у взаємодії з іншими складовими Сил оборони вдарили по Саратовському нафтопереробному заводу. У районі об'єкта фіксують вибухи та пожежу. Результати ураження уточнюються.
Саратовський НПЗ спеціалізується на виробництві бензину, дизельного пального, мазуту, а також різних марок бітуму, вакуумного газойлю, технічної сірки тощо. Загалом – понад 20 видів нафтопродуктів,
– уточнили у ЗСУ.
Як зазначили у Генштабі, у 2023 році обсяг переробки Саратовським НПЗ склад 4,8 мільйона тонн.
Удар по Саратовському НПЗ: дивіться відео
Відомо, що підприємство бере участь у забезпеченні окупаційної армії.
"Сили оборони України послідовно здійснюють заходи, спрямовані на підрив воєнно-економічного потенціалу російської федерації, зокрема її здатності забезпечувати окупаційні війська пальним, боєприпасами і озброєнням, а також з метою припинення збройної агресії проти України", – наголошує Генштаб.
Деталі нічної атаки на Росію
Цієї ночі, як повідомляє голова Центру вивчення окупації Петро Андрющенко, вибухи лунали й в інших регіонах Росії.
У Ростовській області у Верхньодонському районі, біля хутора Солонцовський виникла пожежа. Наслідки уточнюються. Офіційний Ростов підтверджує наслідки на землі.
У Тульській області вибухи лунали у районі Новомосковська. Надходили повідомлення про наслідки на землі, але потребують уточнення.
Крім того, за даними джерел 24 Каналу, ГУР провело спецоперацію у Приморському краї, де базується 155 бригада, яка вчиняла воєнні злочини в Україні. Вранці на парковці військової частини стались потужні вибухи. Відомо про загиблих і поранених окупантів.