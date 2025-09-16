Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

Что известно об атаке на Саратовский НПЗ?

В ночь на 16 сентября подразделения ССО во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны ударили по Саратовскому нефтеперерабатывающему заводу. В районе объекта фиксируют взрывы и пожар. Результаты поражения уточняются.

Саратовский НПЗ специализируется на производстве бензина, дизельного топлива, мазута, а также различных марок битума, вакуумного газойля, технической серы и тому подобное. В общем – более 20 видов нефтепродуктов,

– уточнили в ВСУ.

Как отметили в Генштабе, в 2023 году объем переработки Саратовским НПЗ состав 4,8 миллиона тонн.

Известно, что предприятие участвует в обеспечении оккупационной армии.

"Силы обороны Украины последовательно осуществляют мероприятия, направленные на подрыв военно-экономического потенциала российской федерации, в частности ее способности обеспечивать оккупационные войска горючим, боеприпасами и вооружением, а также с целью прекращения вооруженной агрессии против Украины", – отмечает Генштаб.

Детали ночной атаки на Россию