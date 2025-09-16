Пока Дональд Трамп своей нерешительностью пытается оттянуть Россию от Китая, Владимир Путин движется в сторону Пекина широким шагом, параллельно убивая сотни украинцев и атакуя беспилотниками территорию НАТО в Польше.

Угрозы заставить Москву заплатить "большую цену" за продолжение войны возможно и нервировали сторонников российского диктатора в начале каденции американского президента, однако каждый "проваленный" Путиным дедлайн и неизбежное отсутствие какой-либо реакции со стороны Белого дома только заставляют окружение российского диктатора лишний раз задуматься – возможно его стратегия верна?

24 Канал проанализировал как дроновая атака против Польши стала "геймчейджером" для Европы, почему Трамп избегает санкций против России, какие рычаги против Москвы являются наиболее действенными и как Китай и Индия расширяют сотрудничество с Кремлем. В этом нам помог разобраться эксперт и исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин.

Российские дроны разбудили Европу: как атака против Польши повлияла на решимость ЕС?

Ночная атака российских беспилотников на Польшу стала первым случаем, когда в Брюсселе открыто заговорили об эскалации войны на территорию Евросоюза. Если раньше в ЕС подобные инциденты осторожно называли "случайными" или "техническими ошибками", то на этот раз прозвучала совсем другая риторика. Верховный представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас открыто назвала эту атаку "умышленным нарушением воздушного пространства".



Польские спасатели и полиция осматривают поврежденный российским дроном частный дом / Фото Getty Images

В Варшаве отреагировали мгновенно. В нескольких регионах были подняты истребители, временно остановлена работа аэропортов, а национальный Совет безопасности собрался на экстренное заседание. Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в тот же день отправился в дипломатическое турне по европейским столицам, требуя ответить на атаку по крайней мере новым пакетом санкций. Сикорский отмечал, если ЕС и НАТО не отреагируют сейчас, уже завтра под удар может попасть любая другая страна.

Тем временем в Брюсселе завершается подготовка 19-го пакета санкций против России , который может стать самым комплексным за последний год.

, который может стать самым комплексным за последний год. В центре внимания – нефтяная индустрия и доходы Кремля от экспорта энергоносителей. ЕС планирует ударить по так называемому "теневому флоту" – сотнях танкеров, позволяющих Москве обходить ограничения и продолжать зарабатывать миллиарды на продаже нефти.

Параллельно рассматривается расширение списка российских банков и других посредников, которые позволяют Москве проводить финансовые операции в обход ограничений, а также внесение в черные списки ряда компаний из третьих стран – прежде всего Китая, которые активно работают с российскими энергоносителями.

Отдельным пунктом говорится об ускорении отказа Евросоюза от российского газа и нефти. Если раньше дедлайны отказа измерялись далекими годами, сегодня же в Брюсселе обсуждают конкретные даты.



Планируется завершить этот переход уже к 2027 году, с возможность сокращения этого срока. Политически это пока подается как шаг в ответ на атаку против Польши. Объяснить это европейским избирателям стало проще, ведь санкции больше не выглядят только как проявление солидарности с Украиной – теперь они становятся инструментом прямой защиты Европы.

Пустые угрозы Трампа: почему Трамп перекладывает ответственность на Европу?

Тем временем, Дональд Трамп, который уже несколько раз обещал "разрушить экономику России" новыми санкциями, снова медлит. Один из вопиющих примеров такого промедления – установленный американским президентом дедлайн на 8 августа. В конце концов, вместо новых ограничений состоялся совместный с Путиным саммит на Аляске. С тех пор Кремль ведет себя так, будто Трамп выдал россиянам карт-бланш на массированные удары по Украине, которые только усилились после встречи в Анкоридже. Следом последовала встреча с китайским и индийским лидерами и демонстративный пролет дронов в Польшу.

Свежие заявления Трампа вновь подтверждают эту тенденцию. В своем Truth Social он написал, что "готов к масштабным санкциям против России", но только после того, как все страны НАТО полностью прекратят покупку российской нефти и газа. Трамп отметил, что закупки российских энергоносителей являются "шокирующими" и ослабляют переговорные позиции Запада. Фактически Белый дом в очередной раз переложил ответственность на европейских партнеров, хотя именно США формально должны возглавлять санкционную коалицию.

В этой логике Трамп не остановился на России. Он предложил странам НАТО ввести дополнительные пошлины против Китая, утверждая, что это "ослабит сильный контроль Пекина над Москвой". Белый дом подает это как единый план, где согласно замыслу отказ от российских энергоносителей вместе с карательными тарифами против Китая приведут к окончанию войны. Но, как и в случае со многими предыдущими идеями и угрозами президента, этот план пока остается лишь словами.

Олег Пендзин исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Вряд ли стоит ожидать, что Америка введет против Китая действительно масштабные санкционные ограничения. Прецеденты уже были, когда Вашингтон вводил таможенные барьеры на китайские товары, но в конце концов все было откатано назад, потому что зависимость американской экономики от китайской такая же, как и китайской от американской. Сейчас США пытаются переложить основное бремя санкционного давления и связанных с этим убытков на Европу, требуя, чтобы именно она ввела санкции против Китая. Но Европа чрезвычайно осторожна в своей политике в отношении Пекина. Поэтому когда вы спрашиваете меня о последствиях санкций, я уточняю: о каких санкциях именно мы говорим? Соединенные Штаты даже не присоединились к новому прайс-кэпу, принятому ЕС и странами G7. Даже этого они не сделали, тогда о каких американских санкциях против России мы можем говорить?

Между тем, как бы в своем желании бездействия Дональд Трамп не манипулировал данными, Европа действительно снизила свою зависимость от российского газа. Если в 2022 году около 45% импорта энергоносителей поступало из РФ, то в этом году эта цифра упала до примерно 13%.



Однако Трампу этого мало. Его обвинения звучат так, будто он считает, что именно Европа "недостаточно старается", а значит именно она и виновата в продолжении и эскалации войны.

Аналитики указывают, что такая риторика только играет на руку Кремлю. Путин подает себя "миротворцем", который якобы готов договариваться, и одновременно активно тестирует НАТО на прочность, а российская пропаганда уже откровенно смеется над американским президентом, который, похоже способен только угрожать, не прибегая к прямым действиям. Доходит уже до смешного, когда госсекретарь США Марко Рубио, даже несмотря на позицию европейских коллег все же обмолвился, что российская атака против Польши была не такая уж и преднамеренная. Рубио усомнился, что российские дроны имели целью именно атаковать территорию НАТО.

Из наиболее неприятных элементов трамповского затягивания можно выделить слова спикера Палаты Представителей Майка Джонсона. На днях он подчеркнул, что Конгресс готов в любой момент принять законопроект о санкциях, а сенаторы и конгрессмены настроены крайне решительно. Впрочем, Джонсон отметил, что без участия и согласия Трампа Конгресс этого делать не станет, хотя и имеют для этого реальные рычаги, согласно тонкостям американской политической системы. В конце концов это выглядит как замкнутый круг, когда такой "решительный" Конгресс боится действовать против воли президента, даже несмотря на неотложность такого решения.

Трамп одновременно отвечает новыми громкими обещаниями. Мол, его "терпение быстро заканчивается", а США и союзники "должны действовать очень жестко". Однако почти за год его каденции стало очевидно, что каждое новое заявление сопровождается дедлайном, каждый дедлайн проходит без решительных шагов, а вместо санкций мы видим новый виток российской агрессии. Похоже, что решительность Трампа проходит сразу после контактов с российским диктатором.

Новые старые союзники: как Индия и Китай обеспечивают Кремль деньгами на войну?

Даже если Дональд Трамп однажды решится перейти от громких заявлений к реальным действиям, ключевой вопрос остается открытым – действительно ли эти санкции способны нанести России смертельный удар? Опыт последних лет показывает, что главный спасательный круг для Кремля – это именно рынки Глобального Юга, прежде всего Китай и Индия.

В начале сентября саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) продемонстрировал новую политическую конфигурацию, где Москва, Пекин и Нью-Дели стоят на одной сцене, позиционируя себя как хедлайнеров альтернативного мирового порядка, по крайней мере экономического. Для Путина это стало символической победой, доказательством того, что несмотря на давление Запада, он сохраняет стратегических партнеров.

Цифры подтверждают картину. По данным Центра исследований энергетики и чистого воздуха (CREA), в 2024–2025 годах Китай покупал около 47% российской сырой нефти, Индия – 38%. В денежном измерении Китай в 2024 году заплатил за российские энергоносители более 80 миллиардов долларов, а Индия – около 60 миллиардов долларов, став главными финансовыми донорами военной экономики Кремля.



Только в первой половине 2025 года Индия закупила почти 50 миллионов тонн российской нефти, что аж в пять раз больше, чем до полномасштабного вторжения. В то же время общий товарооборот между Россией и Индией в 2024 году превысил 65 миллиардов долларов, а с Китаем – более 240 миллиардов долларов, и оба показателя имеют тенденцию к дальнейшему росту.



Объемы продаж российских энергоносителей в Китай и Индию по сравнению с другими импортерами / Источник CREA

Более того, эксперт Олег Пендзин обращает внимание не только на объемы закупки российской энергии, а также на объем продаж тех же китайских товаров в саму Россию.

Олег Пендзин исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Практически весь российский рынок сегодня заполонили китайские товары, одновременно Китай продолжает помогать России обходить ограничения на товары двойного использования. Пекин фактически помогает Москве закрывать все те проблемы, которые она не в состоянии преодолеть самостоятельно. Санкции очень действенны, если за плечами российской экономики не будет стоять Китай, пока он это делает – это все абсолютно ни к чему.

Американское давление на "друзей" России осталось без результата. Летом Трамп ввел против Индии дополнительные 50% пошлины, включая 25% надбавку за транзакции с Россией. Но Нью-Дели не только не сократил импорт российской нефти, но и продолжил его наращивать, активно перепродавая переработанные нефтепродукты в Европу. А после встречи в ШОС еще и продемонстрировал публичное сближение с Китаем – своим традиционным соперником в регионе.

Тем временем Путин одержал еще одну победу. Пекин согласился продолжить работу над масштабными энергетическими проектами с Москвой. Стоит выделить газопровод "Сила Сибири-2", что может обеспечить поставки до 50 миллиардов кубометров газа в год. Это примерно равно годовому потреблению газа Великобритании и покроет почти треть спроса Китая на газ в ближайшие десять лет.



Если учесть возможность расширения и другие маршруты поставок, объемы могут вырасти до 60 миллиардов кубометров, что закрепит зависимость Китая от российского трубопроводного газа на десятилетия вперед, а вместе с этим, укрепит необходимость Пекина в продолжении поддержки политической линии Кремля в Европе.

Для США такая перспектива превращается в настоящий стратегический вызов. Вашингтон сейчас является крупнейшим в мире экспортером сжиженного газа (LNG), а к 2030 году планируется ввести в действие дополнительные мощности на почти 150 млрд кубометров ежегодно. Это больше, чем ожидаемый прирост спроса в Азии за тот же период. Иначе говоря, на рынке формируется риск избыточного предложения LNG, который будет держать цены низкими и подорвет прибыльность американских проектов.

По подсчетам аналитиков, потенциальные потери для американской индустрии могут достигать 90 миллиардов долларов в год. И каждый новый контракт Москвы с Пекином отдаляет США от планов монополизировать азиатский газовый рынок.



Прогнозируемый прирост мощностей проектов по добыче природного сжиженного газа \ Инфографик: Financial Times

В этой конфигурации даже самые жесткие европейские или американские ограничения могут оказаться лишь частичным решением. Россия получила две огромные "подушки безопасности" – Индию и Китай, которые не просто продолжают покупать российские энергоносители, но и политически легитимизируют Путина как равного игрока на международной арене.

США борются за рынки: как Украина стала элементом экономической борьбы Трампа с Китаем?

Именно на подобные данные и стоит смотреть, чтобы понять основную мотивацию президента США. Внешне может показаться, что Дональд Трамп угрожает санкциями России, и если присмотревшись внимательнее, окажется, что главные мишени его санкционной политики – не Москва, а Нью-Дели и Пекин. Каждое новое заявление о "масштабных санкциях" обязательно сопровождается требованиями к союзникам или партнерам, кроме остановки закупок российских энергоносителей, ввести 50 – 100% пошлины против Китая.

Олег Пендзин исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Рынок очень конкурентный, и на китайском, индийском и африканском российская нефть и сжиженный газ конкурирует с нефтью и газом, например, стран Персидского залива. Когда мы говорим о том, что Россия вместо Европы попытается расширять сбыт на условном Глобальном Юге, это означает, что кого-то придется подвинуть, а это можно легко делать с помощью скидок. Конечно, это также плохо для самой России, потому что такие манипуляции существенно уменьшают их доходы.

Фактически Белый дом пытается использовать войну в Украине как элемент его более широкой экономической борьбы с Китаем. Санкционное давление превращается в торговый инструмент, которым Вашингтон пытается заставить Индию и Китай отказаться от российских поставок и одновременно усилить зависимость от американских товаров и энергоносителей. Это особенно заметно в случае с Индией, когда тарифы против Нью-Дели позиционируются как "наказание за сотрудничество с Москвой", но одновременно – как рычаг, чтобы вытеснить российскую нефть в пользу американского LNG или контрактов с Саудовской Аравией.

В этом смысле Китай для Трампа даже более удобный "главный враг". Призывы обложить Пекин тарифами на 50–100% звучат у него не первый год, но теперь они получили новое обоснование. Мол, таким образом можно подорвать "контроль Китая над Россией". Впрочем, на практике это скорее попытка сохранить конкурентные позиции США на мировом энергетическом и промышленном рынках. Строительство "Силы Сибири-2" угрожает американским энергетическим проектам, поэтому Вашингтон пытается через санкционную риторику надавить на Пекин, чтобы замедлить этот процесс.



Переговоры о запуске проекта "Сила Сибири-2" несколько раз срывались из-за споров между Россией и Китаем по финансированию строительства / Источник Table Media

Аналитики указывают, что эта стратегия имеет мало общего с целью быстро остановить войну. Скорее наоборот – она превращает санкционный трек на элемент предвыборной игры Трампа, где каждый новый пакет или "дедлайн" используется как повод показать американскому избирателю: "Я заставляю Европу платить больше, я бью по Китаю, я наказываю Индию". В результате Россия получает передышку, а война в Украине превращается в побочный сюжет в большом противостоянии США с Азией.

В то же время Путин лишь подыгрывает американскому президенту, не упуская случая называть Трампа "лидером партии мира", в противовес "партии войны" в Европе. Такая расстановка выглядит именно тем, на что рассчитывал Кремль – разделить трансатлантический союз, поссорить США с их ключевыми партнерами и выиграть время для продолжения наступления в Украине.

Лучше любых запретов: как силой заставить Кремль заплатить за продолжение войны?

Пока Трамп сыплет дедлайнами, а ЕС согласовывают очередными пакетами санкций, реальное усиление давления на Кремль происходит благодаря более точечным методам. Речь идет не только о списках компаний для новых ограничений, а о системных уязвимостях российской экономики, такие как теневой флот, нефтепереработка и транзитные трубы.

Сегодня почти 70% морского нефтяного экспорта России осуществляется через так называемый "теневой флот" – сотни старых танкеров, часто без страховки и с отключенными маячками. Эти суда перевозят нефть через Балтийское море, Средиземноморье и даже у берегов Африки.

Если ЕС и США наконец решатся не просто отслеживать, а системно арестовывать или ограничивать страхование этих судов, Кремль окажется перед логистическим коллапсом. Сейчас это, без преувеличения, главный кислородный шланг для российской военной машины.

Вторым по важности элементом является нефтеперерабатывающие заводы. Удары по российским НПЗ все чаще становятся частью стратегии Украины. Недавняя атака на Киришский нефтеперерабатывающий завод в Ленинградской области стала очередным напоминанием об уязвимости этой инфраструктуры. Станция обрабатывает около 17,7 миллиона тонн нефти в год, что равняется примерно 6,4% всех мощностей России.

Даже короткий простой на таком предприятии означает перебои с авиатопливом, дизелем и бензином на внутреннем рынке, а также снижение экспортных возможностей. Подобные удары, умноженные на санкционные запреты на поставки оборудования и технологий, создают для Москвы эффект двойного ущерба, когда поврежденные украинскими дронами НПЗ становится все сложнее отремонтировать из-за нехватки деталей и технологий.



Горящий в результате украинской атаки Киришский НПЗ / Фото из соцсетей

Газопроводы и нефтяные трубы также стали действенным рычагом в руках Украины. При этом не только против России, а также против несговорчивых европейских стран. Удар по нефтепроводу "Дружба" вызвал очень нервную реакцию со стороны Венгрии и Словакии, ведь это основной источник поставок энергоносителей в страну. Однако, именно такие удары и показали, насколько условной остается "энергетическая зависимость" от Москвы.

Сейчас трудно сказать, родился бы в Европе план полного отказа от российских энергоресурсов, если бы до сих пор работали "Северный поток" – взорванный прямо в море, и "Северный поток-2" – полностью заблокированный санкциями проект между Германией и Россией.

В общем, эти три направления демонстрируют, где санкции могут действительно нанести боль россиянам и их приспешникам за рубежом. Давление на Кремль следует измерять не в очередных дедлайнах от Трампа, и даже не в очередных санкционных списках с сотнями фамилий, а в сочетании экономических запретов с физическим давлением. Когда танкеры не застрахованы, нефтезаводы горят, а трубы взрываются, тогда даже союзники Кремля не способны компенсировать потери.