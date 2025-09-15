Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на обновление карты DeepState.

Что изменилось на фронте?

По данным аналитиков DeepState, российские оккупанты продвинулись вблизи трех населенных пунктов Украины в разных областях. В частности, враг имел определенные успехи возле села Новоивановка, что в Запорожской области.

Кроме этого, враг продвинулся возле Ивановки на Днепропетровщине.

К сожалению, стало известно, что российские захватчики продвинулись в Зверевом в Донецкой области. Это село Покровской городской общины Покровского района.

Что известно о ситуации на передовой?