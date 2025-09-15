Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на обновление карты DeepState.
Что изменилось на фронте?
По данным аналитиков DeepState, российские оккупанты продвинулись вблизи трех населенных пунктов Украины в разных областях. В частности, враг имел определенные успехи возле села Новоивановка, что в Запорожской области.
Кроме этого, враг продвинулся возле Ивановки на Днепропетровщине.
К сожалению, стало известно, что российские захватчики продвинулись в Зверевом в Донецкой области. Это село Покровской городской общины Покровского района.
Что известно о ситуации на передовой?
По данным Генштаба, украинские защитники отбили 187 боевых столкновений за сутки, в частности, на Северском направлении было остановлено 25 атак врага.
Также известно, что российская армия нанесла 3 ракетных удара, 79 авиационных атак, 4945 артобстрелов и применила 6337 дронов-камикадзе.
Кроме этого, фиксировали продвижение оккупантов в Новоселице на Днепропетровщине.