Що змінилося на фронті?

За даними аналітиків DeepState, російські окупанти просунулися поблизу трьох населених пунктів України у різних областях. Зокрема, ворог мав певні успіхи біля села Новоіванівка, що у Запорізькій області.

Крім цього, ворог просунувся біля Іванівки на Дніпропетровщині.

На жаль, стало відомо, що російські загарбники просунулися у Звіровому в Донецькій області. Це село Покровської міської громади Покровського району.

Що відомо про ситуацію на передовій?

  • За даними Генштабу, українські захисники відбили 187 бойових зіткнень за добу, зокрема, на Сіверському напрямку було зупинено 25 атак ворога.

  • Також відомо, що російська армія завдала 3 ракетних удари, 79 авіаційних атак, 4945 артобстрілів та застосувала 6337 дронів-камікадзе.

