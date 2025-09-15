Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на оновлення мапи DeepState.

Що змінилося на фронті?

За даними аналітиків DeepState, російські окупанти просунулися поблизу трьох населених пунктів України у різних областях. Зокрема, ворог мав певні успіхи біля села Новоіванівка, що у Запорізькій області.

Крім цього, ворог просунувся біля Іванівки на Дніпропетровщині.

На жаль, стало відомо, що російські загарбники просунулися у Звіровому в Донецькій області. Це село Покровської міської громади Покровського району.

Що відомо про ситуацію на передовій?