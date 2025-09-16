Про це повідомили українські оборонці в коментарі The Telegraph, передає 24 Канал.

Покровськ на Донеччині залишається стратегічним українським містом, яке зупиняє подальше просування росіян вглиб України. Військові ЗСУ зазначили, що попри важкі бої, взяти місто ворогу не вдасться принаймні до кінця 2025 року.

За словами бійця на позивний "Льопа", захисники Покровська відбивають атаки одразу трьох російських армій – 8-ї, 51-ї та 155-ї морською піхоти. Ці підрозділи перекинули зокрема з Курської області, внутрішніх регіонів Росії та з Херсона.

Якщо вони не перекриють нашу логістику, а вони, скоріш за все, не перекриють, вони нічого не захоплять до кінця року… Ми будемо давати їм прочухана щоразу, коли вони спробують прорватися,

– сказав український воїн.

Як пише видання, у серпні 2025 року ворог намагався прорвати українську оборону на Донеччині. Наступ вдалося частково зупинити, однак росіяни продовжують стягувати тисячі солдатів і десятки одиниць техніки.

Деякі експерти вважають це підготовкою до вирішального наступу. Водночас українські бійці регулярно ліквідовують групи диверсантів.

