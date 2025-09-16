Загалом за добу відбулося 208 бойових зіткнень. Про це пише 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.

Яка ситуація на фронті станом на 16 вересня?

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках Сили оборони взяли участь у 7 боєзіткненнях. Ворог завдав одного ракетного та 5 авіаційних ударів, а також здійснив 155 обстрілів, шість з яких – із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку росіяни атакували 20 разів поблизу Вовчанська, Вовчанських Хуторів, Амбарного, Одрадного та Красного Першого.

На Куп’янському напрямку відбулося 11 зіткнень з окупантами в районах Кіндрашівки, Загризового та в напрямку Куп’янська й Петропавлівки.

На Лиманському напрямку агресор 17 разів намагався просунутися вперед до населених пунктів Середнє, Ставки та біля Греківки, Дерилового, Шандриголового, Колодязів і Торського.

На Сіверському напрямку українські захисники відбили 17 ворожих атак. Окупанти рухалися в районах Серебрянки, Григорівки та намагалися наблизитися до Ямполя та Дронівка.

На Краматорському напрямку відбулося п’ять боєзіткнень з ворогом в районі Оріхово-Василівки та в напрямку Миколаївки, Ступочок і Білої Гори.

На Торецькому напрямку ворог атакував 16 разів біля Щербинівки, Катеринівки та в напрямку Іванопілля, Плещіївки, Русиного Яру, Полтавки.

На Покровському напрямку Сили оборони зупинили 54 штурмові й наступальні дії агресора у районах населених пунктів Володимирівка, Заповідне, Новоекономічне, Шевченко, Котлине, Удачне, Дачне та в бік Золотого Колодязя, Вільного, Червоного Лиману, Мирнограду, Родинського, Променя, Звірового, Молодецького, Новопідгородного, Новопавлівки, Філії.

На Новопавлівському напрямку військовим вдалося відбити 34 атаки окупантів поблизу Ялти, Шевченка Комишувахи, Вороного, Тернового, Новоіванівки та в напрямку Філії, Іванівки, Іскри, Січневого, Ольгівського, Полтавки.

На Оріхівському напрямку росіяни двічі наступали в районі Кам’янського та в напрямку Новоданилівки.

На Придніпровському напрямку воїни Сил оборони відбили чотири атаки окупантів.

