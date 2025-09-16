При цьому загальні втрати противника вже перевищили 1 096 000 осіб. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Генштаб ЗСУ.

Які втрати Росії станом на 15 вересня?

Від початку повномасштабного вторгнення російська армія втратила в Україні:

особового складу – близько 1 096 430 (+910) осіб;

танків – 11 184 (+0);

бойових броньованих машин – 23 274 (+5);

артилерійських систем – 32 810 (+26);

РСЗВ – 1490 (+2);

засобів ППО – 1217 (+0);

літаків – 422 (+0);

гелікоптерів – 341 (+0);

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 59 719 (+310);

крилатих ракет – 3718 (+0);

кораблів/катерів – 28 (+0);

підводних човнів – 1 (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн із ПММ – 61 770 (+72);

спеціальної техніки – 3965 (+0).

Втрати Росії у війні / Інфографіка Генштабу ЗСУ

