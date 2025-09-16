При цьому загальні втрати противника вже перевищили 1 096 000 осіб. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Генштаб ЗСУ.
Які втрати Росії станом на 15 вересня?
Від початку повномасштабного вторгнення російська армія втратила в Україні:
- особового складу – близько 1 096 430 (+910) осіб;
- танків – 11 184 (+0);
- бойових броньованих машин – 23 274 (+5);
- артилерійських систем – 32 810 (+26);
- РСЗВ – 1490 (+2);
- засобів ППО – 1217 (+0);
- літаків – 422 (+0);
- гелікоптерів – 341 (+0);
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 59 719 (+310);
- крилатих ракет – 3718 (+0);
- кораблів/катерів – 28 (+0);
- підводних човнів – 1 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн із ПММ – 61 770 (+72);
- спеціальної техніки – 3965 (+0).
Втрати Росії у війні / Інфографіка Генштабу ЗСУ
Що відомо про втрати Росії: останні новини
15 вересня ГУР опублікувало перехоплення, у якому росіянка розповідала про свого родича-окупанта. З її розмови стало відомо, що з одного зводу у 25 осіб на фронті вижили лише двоє.
Офіцер бригади "Рубіж" НГУ Володимир Черняк розповів, що росіяни вдаються до дивних дій, аби вберегти своє життя. Окупанти ховаються у чорні пакети (заздалегідь), і намагаються рухатися в бік українських позицій.
Черняк також зазначив, що окупантам доводиться вести бойові дії у доволі важких умовах. Ворог має проблеми з логістикою – банально нестача їжі та води на важкодоступних позиціях. А от з стрілецькою зброєю, мінометами, артилерією нестачі точно немає.