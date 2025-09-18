Такое заявление в эфире телемарафона сделал начальник отделения коммуникаций 46 отдельной аэромобильной бригады Десантно-штурмовых войск ВСУ Александр Неизвестный, передает 24 Канал.

Какова ситуация на Покровском направлении?

По словам Неизвестного, с целью усиления давления россияне осуществляют маневры личным составом, перебрасывая подразделения из других направлений на Покровский. Кроме этого, сейчас украинская разведка фиксирует активное пополнение вражеских формирований, которые понесли потери.

У Sky News отмечают, что украинские войска более года удерживают Покровск в Донецкой области. Однако ситуация там стремительно ухудшается. Оккупанты пытаются окружить город и создали "зону поражения" беспилотниками, перекрыв все маршруты снабжения.

Докторша Марина Мирон из Королевского колледжа Лондона объясняет, что россияне не хотят штурмовать город, поскольку это слишком сложно и требует слишком много человеческих ресурсов. Поэтому они пытаются вытеснить украинцев, постепенно окружая Покровск.

Эксперт говорит, что Москва перешла от массированных штурмов, которые приводили к огромным потерям, к медленным операциям по окружению. Подобный подход применялся и в боях за Бахмут.

Стоит отметить, что до начала войны в Покровске проживало около 60 тысяч человек. Город является стратегическим узлом авто- и железнодорожных дорог и считается "воротами в Донецк". Его падение может поставить под угрозу Краматорск и Славянск.

Покровское направление: коротко о главных событиях