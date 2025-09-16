Об этом в эфире 24 Канала рассказал офицер разведки отдельного отряда беспилотных систем "Тайфун" Александр "Алекс", отметив, что любой прифронтовой город сталкивается с похожими проблемами. Ситуация возле Покровска очень тяжелая и требует серьезных усилий.

На что нацелен враг на Покровском направлении?

Оккупанты перебрасывают на это направление много ресурсов и пытаются наступать в сторону Днепра. Если раньше военные наблюдали единичные перемещения легкой или грузовой техники для проведения ротаций, то сейчас на определенных участках фиксируют даже колонны автомобильной техники, большое количество мотоциклов.

Они осуществляют подвоз и ротацию к определенным местам. После этого российская пехота движется пешком и проводит штурмы,

– сказал Александр "Алекс".

Также стоит упомянуть об использовании малых пехотных групп. Если раньше эти группы состояли из одного - двух военных, то сейчас их количество увеличилось до 5 - 10. К сожалению, погода также позволяет врагу двигаться. Он пытается этим воспользоваться.

Логистика является очень важной для Сил обороны. Сейчас враг концентрируется на уничтожении путей снабжения, поэтому наша задача спланировать логистику и осуществить ее.

"Враг хочет перерезать любые автомобильные пути, где может проехать бронированная, грузовая техника и что-то привезти или забрать. То же касается эвакуации – насколько оперативно можно ее осуществить", – подчеркнул офицер.

Что происходит возле Покровска: последние новости

На этом направлении действует сразу 3 российские армии морской пехоты. Их перебросили сюда из Курской и Херсонской областей. В Вооруженных Силах заметили, что враг целится на перекрытие нашей логистики, но вряд ли ему это удастся. скорее всего, до конца 2025 года захватить Покровск также не получится.