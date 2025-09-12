Об этом 24 Каналу рассказал офицер артиллерии 4 бригады НГУ "Рубеж" Владимир Назаренко, отметив, что враг привлек огромные ресурсы на Покровском направлении. Они пытаются продвигаться, несмотря на любые потери.

Какова ситуация возле Покровска?

Как отметил военный, российские оккупанты пытаются реализовать свое преимущество в количестве личного состава. Но все это откровенно бросает в шок.

Они фактически большим количеством "одноразовых" солдат пробуют продвигаться. Штурмуют вот этими мелкими группами. Чрезвычайно большие у них потери,

– отметил Назаренко.

Конечно, ситуация на поле боя остается сложной. Враг пытается пролезть вперед небольшими группами. На расстоянии даже до 20 километров от линии фронта постоянно слышны звуки FPV-дронов, разведывательных беспилотников и так далее.

Враг постепенно уничтожает Покровск, Доброполье и другие населенные пункты, где люди когда-то спокойно себе жили. Там неоднократно фиксируют прилеты вражеской артиллерии, КАБов и т.д.

В такой ситуации чрезвычайно важно иметь надежную логистику. Призываем присоединиться к общему сбору бригады "Рубеж", которая сдерживает на Покровском направлении тысячи оккупантов. Военные собирают на наземные дроны, которые уже неоднократно продемонстрировали эффективность на поле боя. Они помогают подвозить различные ресурсы; эвакуировать раненых и т.д.

В условиях тотального контроля над небом, что осуществляем и мы, и враг, сверхважно, чтобы герои-пехотинцы меньше рисковали на перемещении. Лучше рисковать дронами, чем живыми людьми,

– подчеркнул военный.

Присоединиться за сбором можете по ссылке

Ситуация на фронте: кратко