Про це в ефірі 24 Каналу розповів офіцер розвідки окремого загону безпілотних систем "Тайфун" Олександр "Алекс", зауваживши, що будь-яке прифронтове місто зіштовхується зі схожими проблемами. Ситуація біля Покровська дуже важка й потребує серйозних зусиль.

На що націлений ворог на Покровському напрямку?

Окупанти перекидають на цей напрямок багато ресурсів і намагаються наступати в бік Дніпра. Якщо раніше військові спостерігали поодинокі переміщення легкої або вантажної техніки для проведення ротацій, то зараз на певних ділянках фіксують навіть колони автомобільної техніки, велику кількість мотоциклів.

Вони здійснюють підвіз та ротацію до визначених місць. Після цього російська піхота рухається пішки й проводить штурми,

– сказав Олександр "Алекс".

Також варто згадати про використання малих піхотних груп. Якщо раніше ці групи складалися з одного - двох військових, то наразі їхня кількість збільшилась до 5 - 10. На жаль, погода також дозволяє ворогу рухатися. Він намагається цим скористатися.

Логістика є дуже важливою для Сил оборони. Зараз ворог концентрується на знищенні шляхів постачання, тому наше завдання спланувати логістику та здійснити її.

"Ворог хоче перерізати будь-які автомобільні шляхи, де може проїхати броньована, вантажна техніка й щось привезти чи забрати. Те саме стосується евакуації – наскільки оперативно можна її здійснити", – наголосив офіцер.

