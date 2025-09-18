Таку заяву в ефірі телемарафону зробив начальник відділення комунікацій 46 окремої аеромобільної бригади Десантно-штурмових військ ЗСУ Олександр Невідомий, передає 24 Канал.

Яка ситуація на Покровському напрямку?

За словами Невідомого, з метою посилення тиску росіяни здійснюють маневри особовим складом, перекидаючи підрозділи з інших напрямків на Покровський. Окрім цього, наразі українська розвідка фіксує активне поповнення ворожих формувань, які зазнали втрат.

У Sky News зазначають, що українські війська понад рік утримують Покровськ на Донеччині. Проте ситуація там стрімко погіршується. Окупанти намагаються оточити місто та створили "зону ураження" безпілотниками, перекривши всі маршрути постачання.

Докторка Марина Мірон з Королівського коледжу Лондона пояснює, що росіяни не хочуть штурмувати місто, оскільки це надто складно і вимагає забагато людських ресурсів. Тому вони намагаються витіснити українців, поступово оточуючи Покровськ.

Експертка каже, що Москва перейшла від масованих штурмів, які призводили до величезних втрат, до повільних операцій з оточення. Подібний підхід застосовувався і в боях за Бахмут.

Варто зазначити, що до початку війни у Покровську мешкало близько 60 тисяч людей. Місто є стратегічним вузлом авто- та залізничних доріг і вважається "воротами до Донецька". Його падіння може поставити під загрозу Краматорськ і Слов’янськ.

Покровський напрямок: коротко про головні події