Город Купянск остается стратегической целью России. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на данные Оперативного командования "Север".

Смотрите также Сгорели на работе, – Андрющенко поделился деталями уничтожения штаба 35-й армии России в Запорожье

Что известно о затоплении трубопровода в Купянске?

Военные сообщают, что россияне атакуют северную часть города артиллерией. В частности известно, что враг концентрирует штурмовые подразделения в районах Радьковки и Голубовки.

Обратите внимание! Из-за повреждения и затопления трубопровода в результате успешных действий украинских бойцов, россияне не могут использовать этот путь для продвижения в город.

Восстановить газопровод, через который оккупанты могли заходить в Купянск, сейчас очень сложно, поэтому логистические пути врага нарушены.

Зато, как отмечают в ОК "Север", россияне пытаются форсировать реку Оскол на лодках, но большинство таких переправ уничтожает украинская артиллерия, минометчики и дроны.

К слову, сообщалось, что наступлением российской армии на Купянск руководит бывший украинский офицер Сергей Стороженко. Он предал Украину еще в 2014 году.

Там также добавили, что присутствие мирного населения препятствует выполнению задач украинскими бойцами. Ведь российские ДРГ пытаются просачиваться в город в гражданской одежде, в очередной раз нарушая законы ведения войны.

Украинские бойцы проводят контрдиверсионные мероприятия, отрабатывая противника в лесах, на окраинах и в дачных массивах. Пленные подтверждают, что российские войска действуют хаотично, без четкого боевого порядка.

Какова ситуация на других направлениях фронта?