Город Купянск остается стратегической целью России. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на данные Оперативного командования "Север".
Что известно о затоплении трубопровода в Купянске?
Военные сообщают, что россияне атакуют северную часть города артиллерией. В частности известно, что враг концентрирует штурмовые подразделения в районах Радьковки и Голубовки.
Обратите внимание! Из-за повреждения и затопления трубопровода в результате успешных действий украинских бойцов, россияне не могут использовать этот путь для продвижения в город.
Восстановить газопровод, через который оккупанты могли заходить в Купянск, сейчас очень сложно, поэтому логистические пути врага нарушены.
Зато, как отмечают в ОК "Север", россияне пытаются форсировать реку Оскол на лодках, но большинство таких переправ уничтожает украинская артиллерия, минометчики и дроны.
К слову, сообщалось, что наступлением российской армии на Купянск руководит бывший украинский офицер Сергей Стороженко. Он предал Украину еще в 2014 году.
Там также добавили, что присутствие мирного населения препятствует выполнению задач украинскими бойцами. Ведь российские ДРГ пытаются просачиваться в город в гражданской одежде, в очередной раз нарушая законы ведения войны.
Украинские бойцы проводят контрдиверсионные мероприятия, отрабатывая противника в лесах, на окраинах и в дачных массивах. Пленные подтверждают, что российские войска действуют хаотично, без четкого боевого порядка.
Какова ситуация на других направлениях фронта?
Военные эксперты для 24 Канала проанализировали положение на линии разграничения в Донецкой области. ВСУ продолжают контрнаступательные действия на Донецком направлении, уже освободили семь населенных пунктов и нанесли российским войскам значительные потери.
В то же время противник испытывает проблемы на Покровском и Добропольском направлениях из-за потерь и риска окружения, тогда как украинские силы проводят контратаки.
Бои под Покровском остаются одними из самых ожесточенных. Ситуация в городе остается критической, попасть туда сейчас сложно.
Украинские военные подтверждают, что враг пытается контролировать логистику, что затрудняет ротации и подвоз, однако это до сих пор возможно.
Подобные трудности характерны для всех прифронтовых городов, в том числе и Константиновки. Ситуация действительно очень напряженная и требует слаженного планирования для обеспечения снабжения и ротаций подразделений.