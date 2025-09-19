Также Силы обороны наносят противнику ощутимые потери личного состава. С начала контрнаступательных действий в районе Покровска потери российских войск достигли более 2,5 тысяч человек, из них более 1300 – безвозвратные. Специально для 24 Канала военные и эксперты проанализировали ситуацию в районе Покровска и Доброполья, а также оценили, как продвигается контрнаступательная операция.

Почему Добропольский выступ стал ловушкой для врага?

Спикер ОСГВ "Днепр" Алексей Бельский подчеркнул, что не отрывает Добропольский выступ от всей обороны Покровско-Мирноградской агломерации. Их разделяют условно, потому что Покровск и Мирноград защищает 7 корпус быстрого реагирования Десантно-штурмовых войск, а на Добропольском выступе работает полк "Азов". Впрочем, в целом это оборона Покровско-Мирноградской агломерации.

Добропольский выступ, который оккупанты пробили вверх с юга, действительно стал для врага ловушкой. Я уже говорил много раз, что наши силы пытаются нарезать этот выступ на части. В целом это удается,

– отметил Бельский.

В верхней части этого выступа – Кучеров Яр – идут ожесточенные бои. Россияне могли оттуда отойти, но не захотели. Точнее им поставили приказ стоять насмерть. В районе Кучерова Яра у врага худшие позиции. Туда им перебрасывают подкрепление, пополнение боезапаса, еды с помощью дронов. Прилетают дроны, например, "Молния" сбрасывает черные пакеты.

Также в районе Никоноровки и Маяка недавно 225 отдельный штурмовой полк освободил Панковку и сейчас пытаются перерезать логистику. То есть возможен второй "котел" – там тяжелее всего.

Но не будем пока забегать вперед и строить планы. Нашим там очень тяжело,

– добавил спикер ОСГВ "Днепр".

По его словам, Силам обороны надоедают вражеские беспилотники. В районе Доброполья и Покровска работают российские ведущие подразделения, например, "Рубикон" – центр перспективных беспилотных технологий, созданный в 2024 году. Они украли много наших наработок, доработали их и сейчас активно используют.

Какие проблемы у россиян возле Покровска и Доброполья?

Глава Украинского центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан отметил, что прямо сейчас на Добропольском направлении происходит наша одна из самых масштабных контратакующих операций за последний год.

Важно! Как уже отмечал начальник управления штурмовыми подразделениями Валентин Манько, потенциально украинские силы сформировали три "котла" для блокирования российских войск в Донецкой области.

Планомерная операция, которая уже происходит второй месяц, не позволяет подразделениям оккупационных войск деблокировать своих "коллег", которые оказались под угрозой окружения.

Конечно же, мы не увидим результатов в ближайшие дни, но все же в течение следующих недель или возможно даже месяцев появятся серьезные проблемы у российских войск. Противник вынужден на это направление перебрасывать свои лучшие штурмовые подразделения из Сумского направления для того, чтобы исправить критическую ситуацию, которая для них сложилась.

Более 100 человек сдались в плен. Соотношение российских потерь к нашим – 5 к 1. Понимаем, что наши штурмовые подразделения выполняют ювелирную работу, сохраняя личный состав,

– сказал Кузан.

В то же время у россиян есть проблема с быстрой ротацией, переброской резервов, потому что Силы обороны наносят все больше ударов по вражеским командным центрам, пунктам накопления, логистическим центрам, а также железной дороге.

Не только в Донецке ВСУ осуществили целый ряд ракетных ударов, когда было уничтожено командование оккупантов, но также по Югу, в частности Главное управление разведки провело целый ряд успешных операций по уничтожению российской железной дороги, а также по всей фронтовой линии. Благодаря этим ударам удалось вывести из строя подвижной железнодорожный состав, который перевозил топливо.

В частности, во время одной из атак сожгли буквально 15 цистерн с топливом, что создало перебои для обеспечения вражеской группировки на Сумском и Харьковском направлениях.

Провалилась летняя наступательная кампания, широко анонсированная Путиным, которую он показывал на всех международных площадках, в частности президенту США Дональду Трампу, что, мол, сейчас он наступает по всей линии фронта, вот-вот захватит Сумы, Херсон вообще превратит в безлюдную территорию, а дальше заберет всю Луганскую, Донецкую, Запорожскую и Херсонскую области,

– добавил глава Украинского центра безопасности и сотрудничества.

На сегодня российские войска не выполнили даже минимальных задач по Донецкой области. Более того, Силы обороны, перейдя к контратакующим действиям, создали действительно критическую ситуацию для врага, несмотря на его существенное преимущество в живой силе.

Где российские войска оказались в окружении?

Начальник разведки ракетно-артиллерийского дивизиона бригады "Рубеж" Даниил Борисенко сообщил, что на Покровском направлении россияне не оставляют попыток проникать через передовые порядки ВСУ и накапливаться в тыловых зонах, атакуя наши логистические пути, позиции FPV-дронов, минометчиков и т.д.

Подобным образом врагу удалось проникнуть в район Золотого Колодезя и населенный Кучеров Яр. Однако успешные действия первого корпуса под командованием "Азова" привели к частичному окружению и уничтожению противника в больших количествах,

– рассказал Борисенко.

По его словам, это произошло благодаря тому, что враг бросает значительные силы на проникновение сквозь линию боевого соприкосновения. Однако затем они попадают на большие территории, где их плотность небольшая, что дает возможность убивать "клинья" и окружать и уничтожать вражеские группировки.

Обратите внимание! В Генштабе ВСУ сообщили, что за минувшие сутки на Покровском направлении украинские защитники остановили 87 штурмов и наступлений агрессора в районах 20 населенных пунктов.

Поэтому некоторые части российских подразделений к востоку от Доброполья находятся в окружении. Начальник разведки ракетно-артиллерийского дивизиона уверен, что в ближайшее время все эти участки будут зачищены, а враг ликвидирован.

Какая ситуация в районе Покровска?