24 Канал рассказывает детали об уникальной операции ГУР и ССО и ее результатах со ссылкой на собственные источники в ГУР.
Какие последствия атаки на железную дорогу в России?
Источник 24 Канала в украинской разведке назвал операцию уникальной с точки зрения сложности. На железнодорожную логистику оккупантов была комбинированная атака.
Результат операции – уничтожено дорожное полотно и топливные цистерны, ликвидированы два росгвардейца, а еще одному оторвало ноги.
Последствия атаки на российскую железную дорогу / РосСМИ
Накануне на железнодорожном перегоне Малоархангельск – Глазуновка сотрудники Российской железной дороги (РЖД) обнаружили неизвестные мины. К указанному месту оккупанты вызвали инженерный расчет спецподразделения Росгвардии. Однако во время неудачного разминирования произошел подрыв, оккупанты погибли.
В результате взрыва по состоянию на 22:00 13 сентября остановлено железнодорожное сообщение федерального значения, задерживаются более 15 поездов в обоих направлениях. Диверсию на железной дороге подтвердил и так называемый губернатор Андрей Клычков, а местные жители публикуют кадры пожара,
– рассказал источник в ГУР.
Важно, что еще одна атака была осуществлена в ночь на 14 сентября. Около 02:30 произошел подрыв железнодорожного сообщения Санкт-Петербург – Псков на перегоне Строганово – Мшинская. В результате атаки сошел с рельсов локомотив, уничтожено 15 топливных цистерн вместе с горючим.
Операции осуществлены совместно с подразделениями Сил обороны Украины.
Источник 24 Канала в ГУР объяснил смысл этих атак.
Эти железнодорожные ветки являются критически важными логистическими звеньями в снабжении оккупационных войск на Харьковском и Сумском направлениях. В результате разрушения железнодорожной инфраструктуры на этих участках россияне почувствуют значительные осложнения в логистике, что в свою очередь существенно отразится на их способности осуществлять активные действия против украинских Сил обороны.
Что еще атаковала Украина в России?
Последние несколько дней для россиян очень горячие. Например, Силы обороны атаковали второй по мощности НПЗ – Киришский завод в Ленинградской области.
Также под удар попал "Метафракс" в Пермском крае, где производят метанол, формалин и другие химикаты.
А после атаки по порту Приморск на Балтике цена нефти выросла на 2 процента.