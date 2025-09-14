Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Силы беспилотных систем.
Смотрите также Дроны атаковали завод "Метафракс" в Пермском крае: что там производят
Что известно о "Киришинефтеоргсинтезе" в Ленинградской области?
Командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди ("Мадьяр") сообщил о поражении и пошутил, что завод не переварил украинские дроны. Теперь в СБС подробно рассказали, куда попали.
В ночь на 14 сентября операторы 14-го отдельного полка БпАК Сил беспилотных систем совместно с подразделениями Сил специальных операций нанесли успешный удар по второму по мощности нефтеперерабатывающему заводу России – "Киришинефтеоргсинтез" в Ленинградской области. DeepStrike осуществлен на расстоянии более 800 километров от государственной границы Украины,
– говорится в сообщении.
Завод "Киришинефтеоргсинтез" – основной поставщик нефтепродуктов для Санкт-Петербурга, Ленинградской, Новгородской и Псковской областей. Предприятие выпускает около 80 видов нефтепродуктов – это бензины, дизельное топливо, мазуты и авиационное реактивное топливо.
Показываем "Киришинефтеоргсинтез" на карте России
НПЗ непосредственно вовлечен в обеспечение нефтепродуктами российской армии.
Его мощность переработки превышает 20 миллионов тонн нефти в год, что делает это предприятие вторым по величине НПЗ в стране после Омского завода. Вследствие удара дронов на территории предприятия возник масштабный пожар, что подтверждается данными спутникового мониторинга NASA FIRMS. Результаты поражения уточняются,
– отметили в СБС.
Там подчеркнули, что последовательно снижают способности России обеспечивать свои войска горючим и продолжать войну против Украины.
Последние громкие атаки на НПЗ России
В Ленинградской области взрывы раздаются нечасто. Но 12 сентября дроны СБУ поразили крупнейший нефтяной порт России на Балтийском море. Речь о Приморске, который является ключевым хабом для загрузки "теневого флота".
В порту прекратилась загрузка, а цены на нефть повысились почти на 2%.
А 13 сентября ГУР ударило по НПЗ "Башнафта-Новойл" в Уфе (Башкортостан), что в 1800 километрах от Украины.