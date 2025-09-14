Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Силы беспилотных систем.

Что известно о "Киришинефтеоргсинтезе" в Ленинградской области?

Командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди ("Мадьяр") сообщил о поражении и пошутил, что завод не переварил украинские дроны. Теперь в СБС подробно рассказали, куда попали.

В ночь на 14 сентября операторы 14-го отдельного полка БпАК Сил беспилотных систем совместно с подразделениями Сил специальных операций нанесли успешный удар по второму по мощности нефтеперерабатывающему заводу России – "Киришинефтеоргсинтез" в Ленинградской области. DeepStrike осуществлен на расстоянии более 800 километров от государственной границы Украины,

– говорится в сообщении.

Завод "Киришинефтеоргсинтез" – основной поставщик нефтепродуктов для Санкт-Петербурга, Ленинградской, Новгородской и Псковской областей. Предприятие выпускает около 80 видов нефтепродуктов – это бензины, дизельное топливо, мазуты и авиационное реактивное топливо.

Показываем "Киришинефтеоргсинтез" на карте России

НПЗ непосредственно вовлечен в обеспечение нефтепродуктами российской армии.

Его мощность переработки превышает 20 миллионов тонн нефти в год, что делает это предприятие вторым по величине НПЗ в стране после Омского завода. Вследствие удара дронов на территории предприятия возник масштабный пожар, что подтверждается данными спутникового мониторинга NASA FIRMS. Результаты поражения уточняются,

– отметили в СБС.

Там подчеркнули, что последовательно снижают способности России обеспечивать свои войска горючим и продолжать войну против Украины.

Последние громкие атаки на НПЗ России