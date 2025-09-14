В соцсетях предполагают, что БпЛА поразили Киришский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ). 24 Канал пишет, что известно на данный момент.

Что известно об атаке БпЛА на Ленинградскую область 14 сентября?

Один из крупных НПЗ в России – Киришский из структуры "Сургутнефтегаза" – подвергся удару БПЛА ночью 14 сентября. По меньшей мере, так утверждают в сети осинтеры. Этот инцидент стал продолжением серии ударов по российской энергетической инфраструктуре, которые активизировались с начала осени 2025 года.

Жители города Кириши в Ленинградской области России и окрестностей сообщали о громких взрывах и вспышках огня примерно в 02:30 по местному времени. Видео свидетелей с доказательствами попаданий и взрывов уже опубликованы в сети.

Взрывы на Киришском НПЗ: смотрите видео очевидцев

Пожар на НПЗ в Ленинградской области: смотрите видео свидетелей

Где расположен Киришский НПЗ: показываем на карте

Что интересно знать о Киришском НПЗ в России?