У соцмережах припускають, що БпЛА вразили Кіриський нафтопереробний завод (НПЗ). 24 Канал пише, що відомо на цей момент.
Дивіться також У Росії підірвали залізницю: загинули два росгвардійці
Що відомо про атаку БпЛА на Ленінградську область 14 вересня?
Один із крупних НПЗ у Росії – Кіриський зі структури "Сургутнафтогазу" – зазнав удару БпЛА вночі 14 вересня. Щонайменше, так стверджують у мережі осінтери. Цей інцидент став продовженням серії ударів по російській енергетичній інфраструктурі, які активізувалися з початку осені 2025 року.
Жителі міста Кіріши у Ленінградській області Росії та околиць повідомляли про гучні вибухи та спалахи вогню орієнтовно о 02:30 за місцевим часом. Відео свідків із доказами влучань та вибухів вже опубліковані у мережі.
Вибухи на Кіриському НПЗ: дивіться відео очевидців
Пожежа на НПЗ у Ленінградській області: дивіться відео свідків
Де розташований Кіриський НПЗ: показуємо на карті
Що цікаво знати про Кіриський НПЗ у Росії?
- Кіриський НПЗ переробляє приблизно 20 мільйонів тонн нафти щорічно (це багато), забезпечуючи паливом значну частину північно-західного регіону Росії. Це найбільший нафтоперегінний завод Росії за кількістю виробленого палива.
- Весною 2025 року Кіриський НПЗ уже був мішенню для дронів. Усі ці удари мають на меті підірвати економіку агресора, адже нафтопереробка – ключове джерело доходів Росії для фінансування війни.