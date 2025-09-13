Подія відбулася на перегоні Малоархангельськ – Глазунівка. Там, за словами губернатора Орловської області Андрія Кличкова, під час перевірки залізничних колій було виявлено вибухові пристрої, передає 24 Канал.

Дивіться також Атака безпілотників СБУ на порт Приморськ: Reuters дізналися нові деталі

Що відомо про вибух на залізниці в Орловській області?

Внаслідок підриву однієї із вибухівок загинули двоє осіб, ще одна отримала поранення. Через інцидент затримали рух низки поїздів далекого прямування.

Губернатор заявив, що наразі російські силовики розшукують осіб, які заклали вибухові пристрої.

Тим часом виконуючий обов'язки губернатора сусідньої Курської області Олександр Хінштейн уточнив, що загиблі – це співробітники Росгвардії, ще один перебуває у важкому стані.

Що відомо про останні вибухи у Росії?