Там, губернатор Дрозденко заявив про нібито збиття дрона у Кірішському районі на підльоті до нафтозаводу.
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Безпілотник був спрямований на нафтобазу
Зранку 13 березня влада Ленінградської області розповіла про загрозу застосування дронів по нафтопереробному заводі в Кірішському районі.
Так, губернатор Ленобласті Олександр Дрозденко заявив, що на підльоті до заводу КІНЕФ у Кірішському районі начебто було збито безпілотник літакового типу. Він розповів, що виробництво працює у штатному режимі. Традиційно він заявив, що постраждалих немає.
БпЛА вразили нафтобазу в Рязані
- Відомо, що одразу декілька безпілотників атакували ворожу нафтобазу в Рязанській області. Там спалахнула пожежа.
- Площа займання сягнула щонайменше 100 метрів квадратних.
- Пропагандисти з посиланням на джерела повідомили, що горить установка блоку теплообмінника. На місце виїхало декілька пожежних розрахунків. Окупанти традиційно мовчать, тож офіційних даних поки немає.