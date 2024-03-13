Які наслідки атаки, де саме розташована російська нафтобаза, показує на карті 24 Канал.

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Дрони атакували нафтобазу в Рязані

Вранці 13 березня росЗМІ повідомили про атаку на нафтобазу в Рязанській області. Також показали відео. На кадрах видно, як в небо здійнявся величезний стовп густого чорного диму.

Де розташована Рязань: дивіться на карту

Телеграм-канали з посиланням на очевидців заявили, що в Рязані під атакою дронів опинився нафтозавод. Спалахнула пожежа. Площа вже сягнула щонайменше 100 метрів квадратних.

Пропагандисти з посиланням на джерела повідомили, що горить установка блоку теплообмінника. На місце виїхало декілька пожежних розрахунків. Окупанти традиційно мовчать, тож офіційних даних поки немає.

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Де розташований Рязанський нафтопереробний завод: дивіться карту

Зауважимо, що цей нафтопереробний завод розташований за понад 700 кілометрів від Харківської області. І майже стільки ж від Сумської.

Горіла нафтобаза в Орлі, "Лукойл" у Нижньогородській області