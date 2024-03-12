Нафтобаза розташована за майже 1000 кілометрів від прикордонного села Стара Гута на Сумщині та за понад 1000 кілометрів від Харкова, пише 24 Канал.
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Нафтобазу "Лукойл" атакували безпілотники
Невідомі дрони атакували нафтобазу "Лукойл-Нижегороднафтооргсинтез" вночі проти 12 березня. Безпілотник влучив в установки перегонки нафти, після чого спалахнула масштабна пожежа.
Росіяни раніше розповідали, що це один з найбільших їхніх нафтопереробних заводів.
Де розташована нафтобаза "Лукойл": дивіться на карті
До речі, російська нафтобаза, яку атакували дрони, розташована за Москвою. Від неї до Харкова майже 1200 кілометрів, до прикордонного села Стара Гута на Сумщині – 994 кілометри.
Губернатор Нижегородської області Гліб Нікітін тільки написав, що об'єкт паливно-енергетичного комплексу вранці 12 березня атакували безпілотники. Він не став шукати винних в атаці, як це часто роблять окупанти.
Дрони атакували Росію
- Ніч проти 12 березня була тривожною для росіян. Російське міноборони про наслідки традиційно мовчить, заявивши про 25 "знищених та перехоплених" безпілотників.
- Відомо, що дрони вночі проти 12 березня атакували нафтобазу в Орлі. Там спалахнув резервуар нафтосховища.
- Окрім того, про атаку безпілотників повідомляли також у Курській, Білгородській, Тульській, Московській, Воронезькій, Брянській, Леніградській, Нижньогородській областях.