Нефтебаза расположена почти в 1000 километрах от пограничного села Старая Гута на Сумщине и более чем в 1000 километрах от Харькова, пишет 24 Канал.

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Нефтебазу "Лукойл" атаковали беспилотники

Неизвестные дроны атаковали нефтебазу "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез" в ночь на 12 марта. Беспилотник попал в установки перегонки нефти, после чего вспыхнул масштабный пожар.

Россияне ранее рассказывали, что это один из крупнейших их нефтеперерабатывающих заводов.

Где расположена нефтебаза "Лукойл": смотрите на карте

Кстати, российская нефтебаза, которую атаковали дроны, расположена за Москвой. От нее до Харькова почти 1200 километров, до приграничного села Старая Гута на Сумщине – 994 километра.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин только написал, что объект топливно-энергетического комплекса утром 12 марта атаковали беспилотники. Он не стал искать виновных в атаке, как это часто делают оккупанты.

Дроны атаковали Россию