В результате удара агрессора есть разрушения в 5-этажном жилом доме. Вспыхнул пожар.

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Что уже известно о последствиях атаки

Ночью 12 марта российская авиация сбросила управляемую авиабомбу на жилой район Купянска Харьковской области. В результате вражеского удара произошли разрушения в 5-этажном жилом доме. Также в результате взрыва возникло несколько очагов возгорания.

Горели три квартиры с первого по третий этажи в одном подъезде и еще одно помещение в другом подъезде здания,

– сообщили в ГСЧС.

Последствия удара по Купянску / Фото ГСЧС

Общая площадь пожаров составила 150 квадратных метров. По состоянию на 04:15 огонь удалось потушить.

Спасатели обследовали поврежденное здание, жертв и пострадавших не обнаружено,

– отметили в ГСЧС.

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