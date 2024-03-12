В результате удара агрессора есть разрушения в 5-этажном жилом доме. Вспыхнул пожар.

Смотрите также Россия ударила по Мирнограду: повреждены дома, отключена котельная, много раненых

Что уже известно о последствиях атаки

Ночью 12 марта российская авиация сбросила управляемую авиабомбу на жилой район Купянска Харьковской области. В результате вражеского удара произошли разрушения в 5-этажном жилом доме. Также в результате взрыва возникло несколько очагов возгорания.

Горели три квартиры с первого по третий этажи в одном подъезде и еще одно помещение в другом подъезде здания,
– сообщили в ГСЧС.

Последствия удара по Купянску / Фото ГСЧС

Общая площадь пожаров составила 150 квадратных метров. По состоянию на 04:15 огонь удалось потушить.

Спасатели обследовали поврежденное здание, жертв и пострадавших не обнаружено,
– отметили в ГСЧС.

Накануне "Шахеды" ударили по Харькову: прокуратура показала последствия прилета

Оккупанты продолжают террор Харьковщины

  • Днем 11 марта глава ОВА сообщал, что Волчанская громада Чугуевского района, Купянщина и Харьковский район снова под вражескими обстрелами.
  • Так, около 13:30 под обстрелом был Волчанск. получила ранения 70-летняя женщина. Повреждены 8 частных домов.
  • После 13:00 оккупанты обстреляли Глушковку Купянского района. Предварительно, трое раненых гражданских мужчин. Их госпитализировали.
  • Также россияне нанесли удары зенитными управляемыми ракетами ЗРК С-300 по селу Кутузовка Харьковского района. К счастью, обошлось без пострадавших.