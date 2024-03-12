Пожар вспыхнул в Кременецком районе. По состоянию на 08:30 ликвидация продолжается.
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Какие последствия атаки на Тернопольскую область
В ОВА сообщили, что ночью в результате атак вражескими БПЛА типа "Shahed" произошел пожар на одном из объектов инфраструктуры в Кременецком районе. К ликвидации привлекли 19 единиц спецтехники, 73 работников и тактического робота.
Ликвидация остатков пожара продолжается. Погибших и травмированных нет,
– отметили в ОВА.
Добавили, что во время атаки "Шахедами" в ближайшем населенном пункте к поврежденному объекту инфраструктуры, приостановили электро- и газоснабжение. По состоянию на 7 утра питание восстановили, вскоре вернут и подачу газа.
В Кременецком районе создали штаб по ликвидации последствий чрезвычайного происшествия. Все структуры действуют в соответствии со своими полномочиями.
Просим не приближаться к месту чрезвычайного происшествия, пока продолжаются работы по ликвидации последствий удара вражескими БПЛА. О состоянии ликвидации ЧС будем оперативно информировать,
– отметили в администрации.