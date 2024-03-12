Пожар вспыхнул в Кременецком районе. По состоянию на 08:30 ликвидация продолжается.

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Кстати, оперативные детали вражеской атаки – в нашем телеграме.

Какие последствия атаки на Тернопольскую область

В ОВА сообщили, что ночью в результате атак вражескими БПЛА типа "Shahed" произошел пожар на одном из объектов инфраструктуры в Кременецком районе. К ликвидации привлекли 19 единиц спецтехники, 73 работников и тактического робота.

Ликвидация остатков пожара продолжается. Погибших и травмированных нет,

– отметили в ОВА.

Добавили, что во время атаки "Шахедами" в ближайшем населенном пункте к поврежденному объекту инфраструктуры, приостановили электро- и газоснабжение. По состоянию на 7 утра питание восстановили, вскоре вернут и подачу газа.

В Кременецком районе создали штаб по ликвидации последствий чрезвычайного происшествия. Все структуры действуют в соответствии со своими полномочиями.

Просим не приближаться к месту чрезвычайного происшествия, пока продолжаются работы по ликвидации последствий удара вражескими БПЛА. О состоянии ликвидации ЧС будем оперативно информировать,

– отметили в администрации.