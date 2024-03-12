Враг запускал дроны-камикадзе несколькими группами. Тревога ночью распространилась до Львовской области из-за угрозы "Шахедов".

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Как ночью отработала ПВО

В ночь на 12 марта российские оккупанты в очередной раз атаковали Украину беспилотниками типа "Шахед". Всего враг запустил 22 дрона-камикадзе.

Силы и средства ПВО дали мощный отпор врагу и уничтожили 17 БПЛА.

В частности, под атакой оказался Юг Украины. В Силах обороны сообщили, что подразделения ПВО отражали атаку более 2,5 часа. В общем, на Юге было уничтожено 6 "Шахедов" – 2 в пределах Херсонской области, 4 – в небе над Николаевщиной. Еще 2 "Шахеды" вышли из операционной зоны "Юг" в направлении Днепропетровской области, где тоже были ликвидированы.

Ночью оккупанты также запустили ракету Х-59 с тактической авиации. Враг направил ее в направлении Одессы. Украинские защитники отбили атаку и уничтожили ракету над Черным морем.

Россия почти каждую ночь атакует "Шахедами"