Враг запускал дроны-камикадзе несколькими группами. Тревога ночью распространилась до Львовской области из-за угрозы "Шахедов".
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Как ночью отработала ПВО
В ночь на 12 марта российские оккупанты в очередной раз атаковали Украину беспилотниками типа "Шахед". Всего враг запустил 22 дрона-камикадзе.
Силы и средства ПВО дали мощный отпор врагу и уничтожили 17 БПЛА.
В частности, под атакой оказался Юг Украины. В Силах обороны сообщили, что подразделения ПВО отражали атаку более 2,5 часа. В общем, на Юге было уничтожено 6 "Шахедов" – 2 в пределах Херсонской области, 4 – в небе над Николаевщиной. Еще 2 "Шахеды" вышли из операционной зоны "Юг" в направлении Днепропетровской области, где тоже были ликвидированы.
Ночью оккупанты также запустили ракету Х-59 с тактической авиации. Враг направил ее в направлении Одессы. Украинские защитники отбили атаку и уничтожили ракету над Черным морем.
Россия почти каждую ночь атакует "Шахедами"
- В ночь на 11 марта враг также атаковал Украину дронами-камикадзе. Взрывы раздавались в частности в Харькове и Одессе. Как впоследствии сообщили в Воздушных силах, всего было зафиксировано пуски 25 БПЛА, силы ПВО сбили 15 из них.
- В ночь на 10 марта оккупанты также массированно атаковали Украину. Враг запустил 39 дронов-камикадзе типа “Шахед”, силы и средства ПВО ликвидировали 35 из них. Украинские защитники в течение нескольких часов отражали атаку в пределах 10 областей.
- 9 марта россияне запустили 15 беспилотников. Взрывы раздавались в Днепропетровской и Сумской областях. Украинские защитники отбили вражескую атаку и ликвидировали 12 дронов-камикадзе типа "Шахед".