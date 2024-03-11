Первые сообщения о вражеских БПЛА начали поступать около 21:10 от Воздушных сил. В роде войск предупреждали украинцев об угрозе с неба. Рассказываем, в каких областях воздушная тревога и что известно об атаке "Шахедами".

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Россияне снова атакуют "Шахедами"