Первые сообщения о вражеских БПЛА начали поступать около 21:10 от Воздушных сил. В роде войск предупреждали украинцев об угрозе с неба. Рассказываем, в каких областях воздушная тревога и что известно об атаке "Шахедами".

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Россияне снова атакуют "Шахедами"

22:43 Воздушные силы уточняют информацию: БПЛА с западной части Кировоградской области заходят на Виннитчину, курс северный;

БПЛА на границе Николаевской, Одесской и Кировоградской областей в направлении Винницкой области;

Несколько групп БПЛА на юге Николаевской области, курс северо-западный, через Одесскую область;

Еще несколько групп БПЛА с юго-запада и и юго-востока Днепропетровской области движутся в направлении Днепра;

БПЛА с Кировоградщины зашли в Черкасскую область, курсом на Белую Церковь.

22:33 Воздушная тревога также в Винницкой области.

22:31 Воздушную тревогу объявили также в Черкасской области.

22:15 Воздушные силы рассказали, что известно об остальных "Шахедах": БПЛА на границе Николаевской и Одесской областей, курс северо-западный;

Несколько групп БПЛА из Николаевской области зашли в Кировоградскую область, курс северный;

Новая группа БПЛА на юге Николаевской области, курс северо-западный.

22:12 Воздушные силы уточнили: "Относительно движения БПЛА: БПЛА в западной части Николаевщины движутся в направлении Одесской области, курс западный".

22:11 Отбой воздушной тревоги на Харьковщине.

22:05 По состоянию на эту минуту воздушную тревогу объявили в Одесской, Николаевской, Херсонской, Запорожской, Донецкой, Днепропетровской, Кировоградской, а также Харьковской области.

21:54 Воздушные силы предупреждают, что очередная группа БПЛА на юге Николаевской области. И что их курс – северо-западный.

21:33 Поступило сообщение от Воздушных сил ВСУ, что БПЛА, которые двигались на Кривой Рог, свое направление изменили. И что они заходят в Николаевскую область и держат западный курс. Также еще несколько групп БПЛА фиксируют на границе Днепропетровской и Херсонской областей. Они также заходят на Николаевщину и держатся западного курса.

21:08 Воздушные силы пишут, что БПЛА с Херсонщины движется в направлении Кривого Рога.