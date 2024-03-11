Перші повідомлення про ворожі БпЛА почали надходити близько 21:10 від Повітряних сил. У роді військ попереджали українців про загрозу з неба. Розповідаємо, в яких областях повітряна тривога і що відомо про атаку "Шахедами".

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Росіяни знову атакують "Шахедами"