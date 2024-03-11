Перші повідомлення про ворожі БпЛА почали надходити близько 21:10 від Повітряних сил. У роді військ попереджали українців про загрозу з неба. Розповідаємо, в яких областях повітряна тривога і що відомо про атаку "Шахедами".

Читайте також Сьогодні вночі росіяни поміняли тактику, – Кіпер попередив одеситів про небезпеку

Росіяни знову атакують "Шахедами"

22:43 Повітряні сили уточняють інформацію: БпЛА з західної частини Кіровоградської області заходять на Вінниччину, курс північний;

БпЛА на межі Миколаївщини, Одещини та Кіровоградщини у напрямку Вінниччини;

Декілька груп БпЛА на півдні Миколаївської області, курс північно-західний, через Одеську область;

Ще декілька груп БпЛА з південного-заходу та та південного-сходу Дніпропетровської області рухаються у напрямку Дніпра;

БпЛА з Кіровоградщини зайшли у Черкаську область, курсом на Білу Церкву.

22:33 Повітряна тривога також на Вінниччині.

22:31 Повітряну тривогу оголосили також на Черкащині.

22:15 Повітряні сили розповіли, що відомо про решту "Шахедів": БпЛА на межі Миколаївщини та Одещини, курс північно-західний;

Декілька груп БпЛА з Миколаївської області зайшли у Кіровоградську область, курс північний;

Нова група БпЛА на півдні Миколаївської області, курс північно-західний.

22:12 Повітряні сили уточнили: "Щодо руху БпЛА: БпЛА у західній частини Миколаївщини рухаються у напрямку Одещини, курс західний".

22:11 Відбій повітряної тривоги на Харківщині.

22:05 Станом на цю хвилину повітряну тривогу оголосили на Одещині, Миколаївщині, Херсонщині, Запоріжжі, Донеччині, Дніпропетровщині, Кіровоградщині, а також Харківщині.

21:54 Повітряні сили попереджають, що чергова група БпЛА на півдні Миколаївської області. І що їхній курс – північно-західний.

21:33 Надійшло повідомлення від Повітряних сил ЗСУ, що БПЛА, які рухалися на Кривий Ріг, свій напрямок змінили. І що вони заходять у Миколаївську область та тримають західний курс. Також ще кілька груп БпЛА фіксують на межі Дніпропетровської та Херсонської областей. Вони також заходять на Миколаївщину та тримаються західного курсу.

21:08 Повітряні сили пишуть, що БпЛА з Херсонщини рухається у напрямку Кривого Рогу.