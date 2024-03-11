Перші повідомлення про ворожі БпЛА почали надходити близько 21:10 від Повітряних сил. У роді військ попереджали українців про загрозу з неба. Розповідаємо, в яких областях повітряна тривога і що відомо про атаку "Шахедами".
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22:43 Повітряні сили уточняють інформацію: БпЛА з західної частини Кіровоградської області заходять на Вінниччину, курс північний; БпЛА на межі Миколаївщини, Одещини та Кіровоградщини у напрямку Вінниччини; Декілька груп БпЛА на півдні Миколаївської області, курс північно-західний, через Одеську область; Ще декілька груп БпЛА з південного-заходу та та південного-сходу Дніпропетровської області рухаються у напрямку Дніпра; БпЛА з Кіровоградщини зайшли у Черкаську область, курсом на Білу Церкву. 22:33 Повітряна тривога також на Вінниччині. 22:31 Повітряну тривогу оголосили також на Черкащині. 22:15 Повітряні сили розповіли, що відомо про решту "Шахедів": БпЛА на межі Миколаївщини та Одещини, курс північно-західний; Декілька груп БпЛА з Миколаївської області зайшли у Кіровоградську область, курс північний; Нова група БпЛА на півдні Миколаївської області, курс північно-західний. 22:12 Повітряні сили уточнили: "Щодо руху БпЛА: БпЛА у західній частини Миколаївщини рухаються у напрямку Одещини, курс західний". 22:11 Відбій повітряної тривоги на Харківщині. 22:05 Станом на цю хвилину повітряну тривогу оголосили на Одещині, Миколаївщині, Херсонщині, Запоріжжі, Донеччині, Дніпропетровщині, Кіровоградщині, а також Харківщині. 21:54 Повітряні сили попереджають, що чергова група БпЛА на півдні Миколаївської області. І що їхній курс – північно-західний. 21:33 Надійшло повідомлення від Повітряних сил ЗСУ, що БПЛА, які рухалися на Кривий Ріг, свій напрямок змінили. І що вони заходять у Миколаївську область та тримають західний курс. Також ще кілька груп БпЛА фіксують на межі Дніпропетровської та Херсонської областей. Вони також заходять на Миколаївщину та тримаються західного курсу. 21:08 Повітряні сили пишуть, що БпЛА з Херсонщини рухається у напрямку Кривого Рогу.