Так, Сили оборони Півдня зазначають, що над Одеським регіоном збили аж 10 російських дронів. В ефірі телемарафону глава Одеської ОДА Олег Кіпер заявив, що атака цієї ночі була не схожою на попередні і звернувся із важливим закликом до місцевих жителів, передає 24 Канал.

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Ворог змінив тактику

Олег Кіпер розповів, що внаслідок нічного удару, на жаль, є влучання в інфраструктуру. Також пошкоджень зазнали приватні будинки, розташовані поряд.

Окремо посадовець звернув увагу на те, що окупанти змінили тактику. Зазвичай вони починають запускати дрони з півдня ще пізно ввечері минулого дня. Найчастіше це траплялося десь близько 23:00. Однак цього разу вони атакували вже після опівночі. Тривога тривала півтори години.

Крім того, Кіпер зауважив, що сьогодні значно менша кількість людей спускалася в укриття, ніж раніше. Глава ОДА попросив одеситів будь-що не ігнорувати тривогу. Тому, що, як правило, дрони маневрують між будинками. Він пригадав за негативний досвід, коли вони залітали у квартири.

Кіпер підкреслив, що за час повномасштабної війни в Одеському регіоні облаштували додатково ще 2000 укриттів. Втім, посадовець не впевнений, що їх достатньо у спальних районах.

Окупанти намагаються зірвати зерновий коридор

Два дні тому постпредставник України в Радбезі ООН Сергій Кислиця розповів, що останнім часом окупанти збільшили атаки на південні регіони, бо хочуть зірвати роботу зернового коридору.

За словами Кіпера, зробити це ворог намагається ще з осені 2023 року, коли президент доручив організувати зерновий коридор.

"У зв'язку з тим, що його потужність щоразу збільшується, ворогу це не дуже подобається", – наголосив глава ОДА. Тому, каже він, росіяни постійно б’ють по припортовій інфраструктурі.

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