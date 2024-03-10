Окупанти вдарили по промисловому об'єкту, внаслідок чого спалахнула пожежа. Надзвичайники оперативно ліквідували загоряння – зараз на місці працюють правоохоронці.
Дивіться також Влучання в промисловий об'єкт, пошкодження ЛЕП і постраждалий: що відомо про атаку 10 березня
Наслідки атаки на Одещину
Вночі 10 березня за допомогою "Шахедів" вдарили по цивільній інфраструктурі Одеської області. Зазначається, що ворог поцілив у промисловий об’єкт в Одеському районі. Пошкоджено складські приміщення та спецтехніку.
Ворог вкотре підступно спрямовував ударні безпілотники через житлові квартали та промислові райони населених пунктів, що ускладнювало роботу силам ППО. Проте нашим бійцям з сил протиповітряної оборони вдалося знищити 11 дронів,
– написав глава ОВА Олег Кіпер.
Росіяни вдарили по промисловому об'єкту / Сили оборони Півдня
У ДСНС повідомили, що рятувальники оперативно ліквідували загоряння – обійшлося без загиблих та постраждалих. В той самий час Одеська прокуратура розпочала досудове розслідування за фактом порушення законів війни.
Ліквідація наслідків російської атаки на Одеську область / ДСНС
Огляд триває, повний перелік руйнувань та пошкоджень встановлюється. На місці подій прокурори у взаємодії зі слідчими документують черговий воєнний злочин Росії,
– зазначили там.
Наслідки удару "Шахеда" по промисловому об'єкту: дивіться фото
Атака БпЛА на Україну
- В ніч на 10 березня росіяни спрямували на Україну 39 дронів-камікадзе. Повітряних Силам вдалося ліквідувати 35 з них. Окрім цього, вночі окупанти також ударили 4 зенітними керованими ракетами С-300 по Харківщині та Донеччині.
- Про пошкодження внаслідок нальоту дронів повідомляли й у Вінницькій області. В обласній ОВА розповіли, що через падіння уламків постраждав об'єкт інфраструктури – на ньому виникла пожежа. Загоряння ліквідували, загиблих чи поранених немає.
- Також цієї ночі росіяни пошкодили дві підстанції Укренерго. Цього разу в південному й центральному регіонах. Відключень світла не фіксують. На об'єкти тривають аварійно-відновлювальні роботи.
- У Миколаївській області пошкоджено лінію електропередач за межами населеного пункту Снігурівської громади. Без світла лишилося два населених пункти. Тривають ремонтні роботи.