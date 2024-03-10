Майже всі дрони-камікадзе вдалося збити. Що відомо про чергову підступну атаку агресора на Україну, зібрав 24 Канал.
До речі Росіяни масовано атакували Південь понад 4,5 години: скільки дронів знищили оборонці неба
Чим саме атакував агресор
Вночі окупанти ударили 4 зенітними керованими ракетами С-300 по Харківщині і Донеччині. Також ворог атакував 39 ударними БпЛА типу "Shahed". Агресор запускав дрони-камікадзе з мису Чауда, що в Криму, і Приморсько-Ахтарська.
Де лунали вибухи
Близько о 22:18 Повітряні сили повідомили про загрозу ударних БпЛА. В частині областей Україні почали оголошувати тривогу. Росіяни запустили кілька груп "Шахедів".
Уже незабаром вибухи пролунали на Миколаївщині та Одещині. По ворожих дронах працювали оборонці неба.
О пів на 12 росіяни запустили ракети на Харківщину. Уже через кілька хвилин там пролунали вибухи.
Згодом були повторні вибухи на Одещині. Через деякий час – знову. Також було гучно на Вінниччині, Хмельниччині.
Загалом, згідно з даними Повітряних сил, цієї ночі окупанти атакували 12 областей нашої держави.
Скільки цілей збили вночі
У результаті бойової роботи збито 35 "Шахедів" у межах Кіровоградської, Миколаївської, Дніпропетровської, Черкаської, Одеської, Херсонської, Хмельницької, Вінницької, Київської та Житомирської областей,
– повідомили в Повітряних силах.
Додали, що більшість цілей знищено силами та засобами мобільних вогневих груп. Також до відбиття повітряного нападу ворога залучали винищувальну авіацію, зенітні ракетні підрозділи Повітряних сил і засоби РЕБ.
Окупанти масовано атакували Південь
Підрозділи ППО в інтенсивному режимі понад 4,5 години відбивали масовану атаку дронів. "Шахеди" заходили і з акваторії моря, і з тимчасово окупованої частини Херсонщини.
20 БпЛА було знищено, з них 11 на Одещині, 6 на Миколаївщині, 2 на Херсонщині та ще 1 на Дніпропетровщині,
– повідомили в Силах оборони Півдня.
Наголосили, що ворог вкотре підступно спрямовував ударні безпілотники через житлові квартали та промислові райони населених пунктів, що ускладнювало роботу силам протиповітряної оборони.
Знову маневрували поміж житловими будинками. Одеса чула безпосередньо спальні райони, маневрування поміж домами. І також вони маневрували над промисловими об'єктами,
– розповіла Наталія Гуменюк.
Які наслідки ворожого удару: де є влучання
- На жаль, влучанням одного з "Шахедів" на промисловому об'єкті в Одеському районі пошкоджено будівлю. Спалахнула пожежа. Її оперативно ліквідували рятувальники. Люди не постраждали.
- На відкритій території Миколаївщини дрон-камікадзе пошкодив ЛЕП. Тривають відновлювальні роботи. Начальник Снігурівської МВА розповів, що пошкоджено лінії в Павлівському сільському старостинському окрузі. Попередив, можливі відключення світла у довколишніх селах.
- На Вінниччині внаслідок роботи ППО уламки пошкодили об'єкт інфраструктури. Виникла пожежа, її вже ліквідували. Постраждалих немає.
- На Київщині тривогу оголошували двічі, тривала понад 3 години. Влучань в об'єкти житлової і критичної інфраструктури не зафіксовано. Постраждалих немає. В одному з населених пунктів у приватному будинку вибуховою хвилею пошкоджені вікна на другому поверсі.
- Очільник Дніпропетровської ОВА розповів, що пізно ввечері оборонці неба знищили 2 ворожі безпілотники в Криворізькому та Нікопольському районах.
Також окупанти завдали ракетного удару. Росіяни влучили по підприємству у Новомосковському районі. Постраждав 58-річний чоловік. Йому вже надали необхідну медичну допомогу, лікуватиметься вдома. Через приліт спалахнула пожежа. Вогонь вже приборкали рятувальники.