Агресор запустив БпЛА типу "Shahed-131/136" традиційними маршрутами. Втім, зі складними маневрами.

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Які наслідки масованої атаки на Південь

Підрозділи ППО в інтенсивному режимі понад 4,5 години відбивали масовану атаку дронів. "Шахеди" заходили і з акваторії моря, і з тимчасово окупованої частини Херсонщини.

20 БпЛА було знищено, з них 11 на Одещині, 6 на Миколаївщині, 2 на Херсонщині та ще 1 на Дніпропетровщині,

– повідомили в Силах оборони Півдня.

Наголосили, що ворог вкотре підступно спрямовував ударні безпілотники через житлові квартали та промислові райони населених пунктів, що ускладнювало роботу силам протиповітряної оборони.

На жаль, влучанням одного з "Шахедів" на промисловому об'єкті в Одеському районі пошкоджено будівлю. Спалахнула пожежа. Її оперативно ліквідували рятувальники. Люди не постраждали.

Окрім того, на відкритій території Миколаївщини дрон-камікадзе пошкодив ЛЕП. Тривають відновлювальні роботи.

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Зверніть увагу! Оперативні деталі ворожої атаки – у нашому телеграмі.

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