Близько о 22:18 у Повітряних силах повідомили про загрозу ударних БпЛА. Про те, де лунає тривога та повідомляють про небезпеку, інформує 24 Канал.

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23:15, 9 березня

В Одесі повідомляють про роботу ППО.

23:14, 9 березня

Нова група "Шахедів" летить з півдня на Миколаївщину.

23:01, 9 березня

Нова група "Шахедів" рухається з Херсонщини на Миколаївщину.

У Повітряних силах повідомляють, що "Шахеди" з Чорного моря наближаються до Одеси. Водночас "Шахеди" на Миколаївщині рухаються у напрямку Кіровоградщини.

22:54, 9 березня

Повідомляють про нову групу "шахедів" у напрямку з Чорного моря на Одещину.

22:40, 9 березня

Група "Шахедів" на півночі Херсонщини рухається у напрямку Кривого Рогу.

22:32, 9 березня

У Херсонській та Миколаївській області фіксується загроза ударних БпЛА.

22:24, 9 березня

Безпілотники рухаються курсом на Дніпропетровщину.

22:18, 9 березня

У Повітряних силах повідомили про загрозу ударних БпЛА у Запорізькій області.