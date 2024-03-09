Близько о 22:18 у Повітряних силах повідомили про загрозу ударних БпЛА. Про те, де лунає тривога та повідомляють про небезпеку, інформує 24 Канал.
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В Одесі повідомляють про роботу ППО.
Нова група "Шахедів" летить з півдня на Миколаївщину.
Нова група "Шахедів" рухається з Херсонщини на Миколаївщину.
У Повітряних силах повідомляють, що "Шахеди" з Чорного моря наближаються до Одеси. Водночас "Шахеди" на Миколаївщині рухаються у напрямку Кіровоградщини.
Повідомляють про нову групу "шахедів" у напрямку з Чорного моря на Одещину.
Група "Шахедів" на півночі Херсонщини рухається у напрямку Кривого Рогу.
У Херсонській та Миколаївській області фіксується загроза ударних БпЛА.
Безпілотники рухаються курсом на Дніпропетровщину.
У Повітряних силах повідомили про загрозу ударних БпЛА у Запорізькій області.