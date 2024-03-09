Близько о 22:18 у Повітряних силах повідомили про загрозу ударних БпЛА. Про те, де лунає тривога та повідомляють про небезпеку, інформує 24 Канал.

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23:15, 9 березня В Одесі повідомляють про роботу ППО.

23:14, 9 березня Нова група "Шахедів" летить з півдня на Миколаївщину.

23:01, 9 березня Нова група "Шахедів" рухається з Херсонщини на Миколаївщину. У Повітряних силах повідомляють, що "Шахеди" з Чорного моря наближаються до Одеси. Водночас "Шахеди" на Миколаївщині рухаються у напрямку Кіровоградщини.

22:54, 9 березня Повідомляють про нову групу "шахедів" у напрямку з Чорного моря на Одещину.

22:40, 9 березня Група "Шахедів" на півночі Херсонщини рухається у напрямку Кривого Рогу.

22:32, 9 березня У Херсонській та Миколаївській області фіксується загроза ударних БпЛА.

22:24, 9 березня Безпілотники рухаються курсом на Дніпропетровщину.